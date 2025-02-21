Відсьогодні харківське метро приєднуватиметься до хвилини мовчання
Про нововведення, яке почало діяти у підземці відсьогодні, повідомили у КП “Харківський метрополітен”.
На підприємстві уточнили: метрополітен приєднуватиметься до загальнонаціональної хвилини мовчання щодня о 09:00. Пам’ять загиблих захисників, захисниць, а також мирних жителів України вшановуватимуть на всіх станціях підземки.
“Також на цей час буде припинено трансляцію рекламно-інформаційних повідомлень на телеекранах, що розміщені на деяких зі станцій метрополітену“, – уточнили у КП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, минута молчания, подземка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 09:48;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про нововведення, яке почало діяти у підземці відсьогодні, повідомили у КП “Харківський метрополітен”.".