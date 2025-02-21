Відсьогодні харківське метро приєднуватиметься до хвилини мовчання

Про нововведення, яке почало діяти у підземці відсьогодні, повідомили у КП “Харківський метрополітен”.

На підприємстві уточнили: метрополітен приєднуватиметься до загальнонаціональної хвилини мовчання щодня о 09:00. Пам’ять загиблих захисників, захисниць, а також мирних жителів України вшановуватимуть на всіх станціях підземки.

“Також на цей час буде припинено трансляцію рекламно-інформаційних повідомлень на телеекранах, що розміщені на деяких зі станцій метрополітену“, – уточнили у КП.