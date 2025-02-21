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Відсьогодні харківське метро приєднуватиметься до хвилини мовчання

Суспільство 09:48   21.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Відсьогодні харківське метро приєднуватиметься до хвилини мовчання

Про нововведення, яке почало діяти у підземці відсьогодні, повідомили у КП “Харківський метрополітен”.

На підприємстві уточнили: метрополітен приєднуватиметься до загальнонаціональної хвилини мовчання щодня о 09:00. Пам’ять загиблих захисників, захисниць, а також мирних жителів України вшановуватимуть на всіх станціях підземки.

Також на цей час буде припинено трансляцію рекламно-інформаційних повідомлень на телеекранах, що розміщені на деяких зі станцій метрополітену“, – уточнили у КП.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 09:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про нововведення, яке почало діяти у підземці відсьогодні, повідомили у КП “Харківський метрополітен”.".