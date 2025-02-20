Поліцейські в Харкові перевіряють маршрутки (фото)

В Управлінні патрульної поліції у Харківській області поінформували, що регулярно перевіряють маршрутки та їхніх водіїв на дотримання правил пасажирських перевезень.

Інспектори відділу безпеки дорожнього руху контролюють наявність необхідних документів, технічний стан транспорту, справність аварійних виходів, правильне розташування місць для сидіння та комплектацію.

У поліції наголосили, що обов’язковою умовою є проходження техогляду, адже лише справний транспорт може гарантувати безпечну поїздку.

У разі порушень патрульні складають адміністративні матеріали, оскільки за недотримання вимог передбачена відповідальність.