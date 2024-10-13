Рейди військкомів: у Харківському ОТЦК пояснили суть того, що відбувається

Відео з рейдами військкомів по різних закладах заполонили соцмережі. У Харківському обласному ТЦК та СП інформацію щодо перевірок не надали, однак наголосили, що мобілізаційні заходи у країні не припиняються.

Про рейди військкомів по розважальних закладах Харкова та інших українських міст інформація в мережі почала з’являтися з вечора п’ятниці. У телеграм-каналах повідомили, що співробітники ТЦК відвідали концерт гурту “Океан Ельзи” у Києві. Потім почали публікувати відео з кафе, ресторанів та спортзалів різних міст. У Харкові, як стверджували в повідомленнях, увечері у п’ятницю військкоми пройшлися закладами на проспекті Науки, зокрема побували в ресторанах «Аргентина гриль» та «Япіко», а також у кафе “Кофеїн”. Крім цього в центрі нібито зайшли до “CHE bar” та “Lobster”. Перевіряли, чи оновили чоловіки військово-облікові дані.

Відео: Telegram-канал “Х@йовий Харків”

Офіційної інформації щодо цих рейдів та їхніх результатів немає – чи це разові перевірки, чи вони відбуватимуться на постійній основі та в цілому у регіоні та країні посилені мобілізаційні заходи. МГ “Об’єктив” звернулася за коментарем до служби зв’язків із громадськістю Харківського обласного ТЦК та СП. Інформацію про рейди там не надали, проте нагадали, що загальна мобілізація в Україні проводиться з 24 лютого 2022 року на підставі указу президента № 69/2022. В ОТЦК наголосили, що ці заходи не припиняються, а їхня мета – перемога над російськими окупантами.

“Представники груп оповіщення мають право перевіряти документи за місцями проживання, роботи, навчання, у будинках та спорудах, у пунктах пропуску, громадських місцях та місцях масового скупчення людей.

Усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі, разом з документом, що посвідчує особу, та надавати їх на вимогу уповноважених осіб. Спроби перешкоджання оповіщенню, спроби опору, напад, образи – є протиправними й передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність.

Той, хто свідомо уникає мобілізації та намагається в різний спосіб не потрапити до війська, насправді допомагає ворогу і саботує оборону України. Ми маємо зрозуміти та врешті визнати, що захист України – це наш спільний обов’язок. Усі та кожен має захищати країну, де ми живемо. Усі повинні зрозуміти, що життя без страху, без повітряних тривог, без ракетних ударів, без втрат, без окупації чи вторгнення з будь-якого напрямку можливе тільки після нашої перемоги.

Сьогодні в Україні створені всі умови, щоб громадянин мав змогу самостійно обрати собі підрозділ та посаду. Не потрібно чекати повістку. До ЗСУ можна долучитися добровільно, звернувшись до РТЦК та СП, бригад, центрів рекрутингу, скористатися платформами з військовими вакансіями”, – йдеться у відповіді Харківського ОТЦК та СП.