Рейди військкомів: у Харківському ОТЦК пояснили суть того, що відбувається
Відео з рейдами військкомів по різних закладах заполонили соцмережі. У Харківському обласному ТЦК та СП інформацію щодо перевірок не надали, однак наголосили, що мобілізаційні заходи у країні не припиняються.
Про рейди військкомів по розважальних закладах Харкова та інших українських міст інформація в мережі почала з’являтися з вечора п’ятниці. У телеграм-каналах повідомили, що співробітники ТЦК відвідали концерт гурту “Океан Ельзи” у Києві. Потім почали публікувати відео з кафе, ресторанів та спортзалів різних міст. У Харкові, як стверджували в повідомленнях, увечері у п’ятницю військкоми пройшлися закладами на проспекті Науки, зокрема побували в ресторанах «Аргентина гриль» та «Япіко», а також у кафе “Кофеїн”. Крім цього в центрі нібито зайшли до “CHE bar” та “Lobster”. Перевіряли, чи оновили чоловіки військово-облікові дані.
Відео: Telegram-канал “Х@йовий Харків”
Офіційної інформації щодо цих рейдів та їхніх результатів немає – чи це разові перевірки, чи вони відбуватимуться на постійній основі та в цілому у регіоні та країні посилені мобілізаційні заходи. МГ “Об’єктив” звернулася за коментарем до служби зв’язків із громадськістю Харківського обласного ТЦК та СП. Інформацію про рейди там не надали, проте нагадали, що загальна мобілізація в Україні проводиться з 24 лютого 2022 року на підставі указу президента № 69/2022. В ОТЦК наголосили, що ці заходи не припиняються, а їхня мета – перемога над російськими окупантами.
“Представники груп оповіщення мають право перевіряти документи за місцями проживання, роботи, навчання, у будинках та спорудах, у пунктах пропуску, громадських місцях та місцях масового скупчення людей.
Усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі, разом з документом, що посвідчує особу, та надавати їх на вимогу уповноважених осіб. Спроби перешкоджання оповіщенню, спроби опору, напад, образи – є протиправними й передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність.
Той, хто свідомо уникає мобілізації та намагається в різний спосіб не потрапити до війська, насправді допомагає ворогу і саботує оборону України. Ми маємо зрозуміти та врешті визнати, що захист України – це наш спільний обов’язок. Усі та кожен має захищати країну, де ми живемо. Усі повинні зрозуміти, що життя без страху, без повітряних тривог, без ракетних ударів, без втрат, без окупації чи вторгнення з будь-якого напрямку можливе тільки після нашої перемоги.
Сьогодні в Україні створені всі умови, щоб громадянин мав змогу самостійно обрати собі підрозділ та посаду. Не потрібно чекати повістку. До ЗСУ можна долучитися добровільно, звернувшись до РТЦК та СП, бригад, центрів рекрутингу, скористатися платформами з військовими вакансіями”, – йдеться у відповіді Харківського ОТЦК та СП.
Читайте також: 40 млн грн заробили на ухилянтах: на Харківщині затримали ділків
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: проверки, рейды, тцк, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Рейди військкомів: у Харківському ОТЦК пояснили суть того, що відбувається»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 10:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському обласному ТЦК та СП інформацію щодо рейдів військкомів не надали, однак наголосили, що мобілізаційні заходи у країні не припиняються.".