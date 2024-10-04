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40 млн грн заробили на ухилянтах: на Харківщині затримали ділків

Події 11:11   04.10.2024
Оксана Горун
40 млн грн заробили на ухилянтах: на Харківщині затримали ділків

СБУ 4 жовтня заявила про затримання в Харківській і Київській областях України 14 підозрюваних. Вони виготовляли довідки та військово-облікові документи для охочих “відкосити” від армії та заробили мільйони.

Під час обшуків у них вилучено понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби. Крім того, вилучено 250 підроблених печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом“, – поінформувала пресслужба СБУ.

Слідчі встановили: фігуранти створювали фальшиві документи військово-лікарських комісій, допомагаючи ухилянтам уникнути мобілізації до армії. У себе вдома підозрювані облаштували підпільні друкарні, де друкували довідки нібито від ВЛК про непридатність до служби.

СБУ затримала помічників уклоністів у Харкові 3

Готові фальшивки зловмисники подавали до ТЦК для зняття ухилянтів з військового обліку. Вартість таких “послуг” становила від 8 до 12 тис. американських доларів з одного клієнта. За наявними даними, таким чином фігуранти “заробили” понад 40 млн у гривневому еквіваленті“, — зазначили в повідомленні СБУ

СБУ затримала помічників уклоністів у Харкові 4

14 фігурантам повідомили про підозру за цілим “букетом” статей КК: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб; зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 10 років провести за ґратами. Розслідування триває, інших потенційних учасників “виробництва” шукають.

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СБУ затримала помічників уклоністів у Харкові

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 11:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ 4 жовтня заявила про затримання в Харківській і Київській областях України 14 підозрюваних. Вони виготовляли довідки та військово-облікові документи для охочих “відкосити” від армії та заробили мільйони".