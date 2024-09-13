Не з’явився за повісткою: харків’янин отримав три роки в’язниці за “ігнор” ТЦК

Суд засудив 39-річного харків’янина до трьох років ув’язнення за ухилення від призову на військову службу. Чоловіку вручили повістку, проте не з’явився до Київського районного ТЦК та СП, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, ухилист отримав повістку ще у грудні 2023 року. Весь цей час чоловік ігнорував похід до ТЦК, однак за рішенням ВЛК чоловік вважається придатним до військової служби.

«Харків’янин належним чином був повідомлений про наслідки відмови бути призваним і проходити військову службу під час мобілізації, оголошеної Указом Президента України. Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися у військові частини або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих документах», – зазначили у прокуратурі.

Водночас провину чоловік не визнав, у залі суду намагався лише виправдати своє рішення ігнорувати повістку.