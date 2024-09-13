Випадки дезертирства спостерігаються в лавах ЗС РФ під Харковом – ЗСУ

Про біди окупантів із РФ на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ “Харків”. Знову з’явилися випадки нестачі їжі та води, а також – втечі з позицій.

“У районі населеного пункту Глибоке спостерігається нестача води та провізії на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. У зв’язку зі значними втратами серед особового складу зазначеного підрозділу відмічаються випадки дезертирства”, – проінформувала пресслужба ОТУВ “Харків” 13 вересня.

Захисники України повідомили, що водночас окупанти в районі Лук’янців готуються штурмувати. У Вовчанську бойові дії не припиняються. Загарбники штурмують у районі багатоповерхівок та ведуть розвідку, розшукуючи позиції Сил оборони.

“У районі населеного пункту Тихе окупанти посилили підрозділи передових позицій 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї армії”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби на Харківському напрямку було чотири бої. Окупанти зазнали втрат: 30 убитими та 43 пораненими. Також Сили оборони України знищили та пошкодили 66 одиниць озброєння та військової техніки ЗС РФ: одну ББМ, одну РСЗВ, три артсистеми, вісім автомобілів, одну одиницю спецтехніки та 52 БПЛА. Загарбники залишилися без 38 укриттів, двох місць зберігання БК та двох стартових майданчиків запуску БПЛА.