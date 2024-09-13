Війська РФ захопили частину територій на Харківщині – DeepState

Автори проєкту «DeepState» оновили карту бойових дій на Харківщині, де вказали наступ ворога на Куп’янському напрямку.

На карті видно, що окупанти спромоглися захопити частину територій біля Піщаного, розташованого на південному сході від Куп’янська. Також біля села розширилася і «сіра зона».

Нагадаємо, раніше український військкор Юрій Бутусов заявив про критичну ситуацію біля Піщаного – важкі бої та просування противника. Своєю чергою військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припустив, чому ВСУ не «відрізають» ворога на цьому напрямку.