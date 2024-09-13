Війська РФ захопили частину територій на Харківщині – DeepState
Автори проєкту «DeepState» оновили карту бойових дій на Харківщині, де вказали наступ ворога на Куп’янському напрямку.
На карті видно, що окупанти спромоглися захопити частину територій біля Піщаного, розташованого на південному сході від Куп’янська. Також біля села розширилася і «сіра зона».
Нагадаємо, раніше український військкор Юрій Бутусов заявив про критичну ситуацію біля Піщаного – важкі бої та просування противника. Своєю чергою військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припустив, чому ВСУ не «відрізають» ворога на цьому напрямку.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: Deep State, війна, куп'янск, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 07:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проекту «DeepState» оновили карту бойових дій на Харківщині, де вказали поступ ворога на Куп’янському напрямку.".