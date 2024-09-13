Live
  • Пт 13.09.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.27
  • EUR 45.46

Войска РФ захватили часть территорий на Харьковщине – DeepState

Украина 07:51   13.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Войска РФ захватили часть территорий на Харьковщине – DeepState Иллюстрация: карта DeepState

Авторы проекта «DeepState» обновили карту боевых действий на Харьковщине, где указали продвижение врага на Купянском направлении.

На карте видно, что оккупанты смогли захватить часть территорий около Песчаного, расположенного на юго-востоке от Купянска. Также возле села расширилась и «серая зона».

Напомним, раньше украинский военкор Юрий Бутусов заявил о критической ситуации около Песчаного – тяжелых боях и продвижении противника. В свою очередь, военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, почему ВСУ не «отрезают» врага на этом направлении.

Читайте также: Главные новости Харькова 13 сентября: как прошла ночь

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Главные новости Харькова 13 сентября: как прошла ночь, ситуация на фронте
Главные новости Харькова 13 сентября: как прошла ночь, ситуация на фронте
13.09.2024, 08:19
Войска РФ захватили часть территорий на Харьковщине – DeepState
Войска РФ захватили часть территорий на Харьковщине – DeepState
13.09.2024, 07:51
Сегодня 13 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 сентября: какой праздник и день в истории
13.09.2024, 06:00
В Курскую область ВС РФ «еще как» перемещают резервы — Машовец
В Курскую область ВС РФ «еще как» перемещают резервы — Машовец
13.09.2024, 07:44
Что известно о «прилетах» по Харькову и пригороду — данные прокуратуры (фото)
Что известно о «прилетах» по Харькову и пригороду — данные прокуратуры (фото)
12.09.2024, 20:03
Генштаб сообщил об ударах КАБами по Харьковщине и штурмах
Генштаб сообщил об ударах КАБами по Харьковщине и штурмах
13.09.2024, 08:13

Новости по теме:

07:07
СОУ выбили противника из Сотницкого Казачка — Deep State обновил карту
12:41
Россияне попытаются повторить наступление на Боровую — Deep State

Вы читали новость: «Войска РФ захватили часть территорий на Харьковщине – DeepState»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 07:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта «DeepState» обновили карту боевых действий на Харьковщине, где указали продвижение врага на Купянском направлении.".