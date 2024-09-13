Войска РФ захватили часть территорий на Харьковщине – DeepState
Иллюстрация: карта DeepState
Авторы проекта «DeepState» обновили карту боевых действий на Харьковщине, где указали продвижение врага на Купянском направлении.
На карте видно, что оккупанты смогли захватить часть территорий около Песчаного, расположенного на юго-востоке от Купянска. Также возле села расширилась и «серая зона».
Напомним, раньше украинский военкор Юрий Бутусов заявил о критической ситуации около Песчаного – тяжелых боях и продвижении противника. В свою очередь, военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, почему ВСУ не «отрезают» врага на этом направлении.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Deep State, война, купянск, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 07:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта «DeepState» обновили карту боевых действий на Харьковщине, где указали продвижение врага на Купянском направлении.".