Войска РФ захватили часть территорий на Харьковщине – DeepState

Авторы проекта «DeepState» обновили карту боевых действий на Харьковщине, где указали продвижение врага на Купянском направлении.

На карте видно, что оккупанты смогли захватить часть территорий около Песчаного, расположенного на юго-востоке от Купянска. Также возле села расширилась и «серая зона».

Напомним, раньше украинский военкор Юрий Бутусов заявил о критической ситуации около Песчаного – тяжелых боях и продвижении противника. В свою очередь, военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, почему ВСУ не «отрезают» врага на этом направлении.