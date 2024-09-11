Почему ВСУ не «отрезают» ВС РФ на Харьковщине: версия Коваленко (видео)
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua проанализировал ситуацию с «аппендицитом» в районе Песчаного на Купянском направлении. Там ВС РФ «растянулись» по пути к Осколу.
«По всей Лимано-Купянской оси — с учетом того, какой здесь сконцентрирован потенциал, это только один участок, где происходит движение — не могу назвать его интенсивным или глубоким прорывом. Сейчас здесь вырисовывается очень интересная такая ситуация, что россияне пытаются продолжать продвижение, используя размещение лесопосадок, размещение рельефных особенностей местности. Хотя как-то они очень спешат. По-моему, сделать движение с севера на юг или с юга на север (для ВСУ — Ред.) было бы целесообразно. И тогда и Песчаное было бы перерезано, и основные передовые подразделения россиян. Почему мы этого не делаем? Скорее всего, потому что у нас, равно как и у россиян, именно для этого не хватает ресурсов», — считает Коваленко.
Видео: Oboz.ua
Он отметил, что перерезать «аппендицит» ВСУ не смогут, пока не соберут необходимую для этого ударную группировку на этом участке фронта.
«С другой стороны, россияне все равно опасаются таких ударов, поэтому я не исключаю, что в ближайшее время они будут пытаться образовать, как минимум, с юга формирование фланга безопасности. И не исключаю, что может быть и второй вариант формирования такого фланга. Следовательно, вполне возможно последующими действиями российских оккупантов будут именно такие движения», — спрогнозировал военно-политический обозреватель.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, коваленко, купянское направление, песчаное;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 11:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua проанализировал ситуацию с «аппендицитом» в районе Песчаного на Купянском направлении. Там ВС РФ «растянулись» по пути к Осколу".