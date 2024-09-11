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Враг хочет вернуть утраченные позиции возле Липцев — ОТГВ «Харьков»

Происшествия 09:40   11.09.2024
Оксана Горун
Враг хочет вернуть утраченные позиции возле Липцев — ОТГВ «Харьков» Иллюстрация: карта DeepState

В сводке ОТГВ «Харьков»  на 10:00 11 сентября сообщили, что делает враг на Харьковском направлении и какие несет при этом потери.

«В районе населенного пункта Глубокое противник произвел замену боевых смен. Отмечается активизация применения мототехники с целью проведения мер логистического обеспечения позиций второго эшелона 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии. Недалеко от Липцев враг осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности штурмовых групп 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с целью дальнейшего проведения наступательных действий и восстановления утраченного положения. В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, осуществляет воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. Совершил пополнение личного состава 2-го мотострелкового батальона 128-й отдельной мотострелковой бригады с целью восстановления боеспособности штурмовых групп. В районе населенного пункта Тихое оккупанты совершили перемещение личного состава 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии на передовые позиции», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».

Читайте также: Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ

Напомним, 6 сентября аналитики проекта «DeepState», а также — Институт изучения войны сообщили, что ВСУ освободили часть территории на севере от Харькова — в районе Липцев.

За минувшие сутки на Харьковском направлении зафиксировали четыре боевых столкновения. О боях с начала нынешних суток не информируют. Потери врага составили: 27 убитыми и 38 — ранеными, один оккупант сдался в плен.

Силы обороны Украины повредили и уничтожили 58 единиц вооружения и военной техники ВС РФ, в том числе: две артсистемы, семь автомобилей, две единицы спецтехники, 47 БПЛА. Оккупанты остались без 35 укрытий, одного места хранения БК и одной стартовой площадки запуска БПЛА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 09:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке ОТГВ «Харьков»  на 10:00 11 сентября сообщили, что делает враг на Харьковском направлении и какие несет при этом потери".