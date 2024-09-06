ISW: у СОУ есть продвижение на севере от Харькова, у ВС РФ — под Купянском

Институт изучения войны (ISW) подтвердил информацию аналитиков «DeepState»: СОУ восстановили позиции в районе Липцев. А также сообщил: в российской Белгородской области готовятся защищать объекты инфраструктуры и бороться с украинскими ДРГ.

«Украинские силы недавно восстановили позиции к северу от Харькова на фоне продолжающихся российских наступательных операций на севере Харьковской области. Геолоцированные кадры, опубликованные 4 сентября, показывают, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции к северо-востоку от Липцев (к северу от Харькова). Российские силы продолжили наступление к северу от Харькова в районе Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 5 сентября», — проинформировали в сводке ISW.

В то же время в российской Белгородской области неспокойно — там после вторжения Сил обороны Украины (СОУ) в Курскую область начали срочно создавать добровольческий отряд «БАРС-Белгород». По информации Института изучения войны, формирование «будет защищать объекты инфраструктуры, проводить мероприятия по борьбе с беспилотниками, выявлять украинские диверсионно-разведывательные группы, эвакуировать мирных жителей и «обеспечивать режим контртеррористической операции» в Белгородской области». В данный момент «добровольцы» проходят обучение.

Кроме информации о продвижении СОУ на Харьковском направлении, есть и данные о продвижении ВС РФ — на Купянском.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Песчаного (на юго-востоке от Купянска). Российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки, Глушковки, Кругляковки, Берестово, Андреевки и Мясожаровки и в направлении Лозовой», — проинформировал Институт изучения войны.