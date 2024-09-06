ISW: у СОУ є просування на півночі від Харкова, у ЗС РФ – під Куп’янськом

Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив інформацію аналітиків “DeepState”: СОУ відновили позиції поблизу Липців. А також повідомив: у російській Бєлгородській області готуються захищати об’єкти інфраструктури та боротися з українськими ДРГ.

“Українські сили нещодавно відновили позиції на північ від Харкова на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються на півночі Харківської області. Геолоковані кадри, опубліковані 4 вересня, показують, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на північний схід від Липців (на північ від Харкова). Російські сили продовжили наступ на північ від Харкова в районі Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська 5 вересня”, – поінформували у зведенні ISW.

Водночас у російській Бєлгородській області неспокійно – там після вторгнення Сил оборони України (СОУ) до Курської області почали терміново створювати добровільний загін “БАРС-Бєлгород”. За інформацією Інституту вивчення війни, формування “захищатиме об’єкти інфраструктури, проводитиме заходи щодо боротьби з безпілотниками, виявлятиме українські диверсійно-розвідувальні групи, евакуюватиме мирних жителів і “забезпечуватиме режим контртерористичної операції” в Бєлгородській області”. Наразі “добровольці” проходять навчання.

Окрім інформації про просування СОУ на Харківському напрямку, є й дані про просування ЗС РФ – на Куп’янському.

“Геолоковані кадри, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північний захід від Піщаного (на південному сході від Куп’янська). Російські війська продовжили наступальні операції на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на південний схід від Куп’янська в районі Табаївки, Глушківки, Кругляківки, Берестового, Андріївки та М’ясожарівки та у напрямку Лозової”, – поінформував Інститут вивчення війни.