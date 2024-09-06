СОУ звільнили частину території біля Липців на Харківщині – DeepState

Автори мапи “DeepState” поновили її, повідомивши приємні новини для мешканців Харкова. Однак, окрім території, яку звільнили, в області є й захоплена ворогом.

“Сили Оборони відновили позиції в Нью-Йорку, Нелипівці та біля Липців. Ворог просунувся у Піщаного, Стельмахівки, в Калинівці, Лисівці та Галицинівці. Щодо хороших новин, то чекайте завтра на офіційну інформацію”, – повідомили вночі аналітики проєкту “DeepState”.

У районі Липців, за даними аналітиків, Сили оборони звільнили 2,55 квадратного кілометра території.

Так виглядає просування ворога у районі Піщаного та Стельмахівки (у бік Лозової Харківської області).

Зазначимо, 4 вересня ОТУВ “Харків” інформувало про те, що окупантів із РФ перевели у підвищену бойову готовність у Глибокого.