СОУ звільнили частину території біля Липців на Харківщині – DeepState
Ілюстрація: мапа DeepState
Автори мапи “DeepState” поновили її, повідомивши приємні новини для мешканців Харкова. Однак, окрім території, яку звільнили, в області є й захоплена ворогом.
“Сили Оборони відновили позиції в Нью-Йорку, Нелипівці та біля Липців. Ворог просунувся у Піщаного, Стельмахівки, в Калинівці, Лисівці та Галицинівці. Щодо хороших новин, то чекайте завтра на офіційну інформацію”, – повідомили вночі аналітики проєкту “DeepState”.
У районі Липців, за даними аналітиків, Сили оборони звільнили 2,55 квадратного кілометра території.
Так виглядає просування ворога у районі Піщаного та Стельмахівки (у бік Лозової Харківської області).
Зазначимо, 4 вересня ОТУВ “Харків” інформувало про те, що окупантів із РФ перевели у підвищену бойову готовність у Глибокого.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: DeepState, війна, купянское направление, липцы, новини Харкова, освободили, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 07:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори мапи “DeepState” поновили її, повідомивши приємні новини для мешканців Харкова. Однак, окрім території, яку звільнили, в області є й захоплена ворогом".