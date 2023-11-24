Ожеледь на Харківщині: яка ситуація на дорогах – ХОВА (відео)
Впродовж доби на дорогах Харківської області працювали 144 одиниць техніки та 172 фахівці.
Про це повідомляє ХОВА з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області і ДП «Дороги Харківщини».
«Напередодні ввечері в області розпочались опади у вигляді помірного снігу, які згодом перейшли у дощ, а на дорогах місцями утворилася ожеледь. Станом на 10:00 годину проїзд дорогами державного і місцевого значення забезпечено, ускладнень у русі немає», – зазначили у ХОВА.
Там також повідомили, що 24 листопада в регіоні очікується значний дощ та пориви вітру 15-20 м/с, температура становитиме від +4 до 0 градусів.
Водіїв просять бути уважними на дорозі та дотримуватись ПДР.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 11:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж доби на дорогах Харківської області працювали 144 одиниць техніки та 172 фахівці.".