Ожеледь на Харківщині: яка ситуація на дорогах – ХОВА (відео)

Впродовж доби на дорогах Харківської області працювали 144 одиниць техніки та 172 фахівці.

Про це повідомляє ХОВА з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області і ДП «Дороги Харківщини».

«Напередодні ввечері в області розпочались опади у вигляді помірного снігу, які згодом перейшли у дощ, а на дорогах місцями утворилася ожеледь. Станом на 10:00 годину проїзд дорогами державного і місцевого значення забезпечено, ускладнень у русі немає», – зазначили у ХОВА.

Там також повідомили, що 24 листопада в регіоні очікується значний дощ та пориви вітру 15-20 м/с, температура становитиме від +4 до 0 градусів.

Водіїв просять бути уважними на дорозі та дотримуватись ПДР.