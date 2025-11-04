У Харкові та області перевірили якість повітря: які перевищення знайшли

На Харківщині експерти впродовж 9 місяців дослідили 8830 проб атмосферного повітря на відповідність вимогам медико-санітарних нормативів. Про результати повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин виявлено у 360 пробах (4,1%).

«У місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей досліджено 5936 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням ГДК 352 проби (5,9%). Встановлено перевищення ГДК вмісту пилу в 1,1-1,8 раза, вуглецю оксиду в 1,1-1,3 раза, ангідриду сірчистого в 1,1-1,2 раза, азоту діоксиду в 1,1-2,0 раза, формальдегіду в 1,1-1,8 раза, фенолу в 1,2 раза, озону в 1,1-1,2 раза», – розповіли експерти.

У самому Харкові дослідили 3348 проб повітря біля автотранспортних магістралей. Перевищення зафіксували у 72 випадках (2,2%).

«Встановлено перевищення вмісту пилу в 1,1 – 1,8 раза, вуглецю оксиду в 1,1-1,3 раза, формальдегіду в 1,1-1,3 раза», – зазначили у Центрі.

Також відхилення від норми знайшли в Солоницівській, Малоданилівській, Дергачівській, громадах. А також в Чугуївському, Ізюмському та Берестинському районах.

«В місцях відпочинку населення досліджено 276 проб атмосферного повітря, перевищень ГДК не виявлено. На межі санітарно-захисних зон промислових підприємств – 2618 проб (у тому числі в Харкові – 1838), перевищення ГДК виявлені у 8 пробах (0,3%) на території міста», – підсумували фахівці.