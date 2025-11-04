Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

У Харкові та області перевірили якість повітря: які перевищення знайшли

Суспільство 14:14   04.11.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові та області перевірили якість повітря: які перевищення знайшли Фото: Харківський центр контролю та профілактики хвороб

На Харківщині експерти впродовж 9 місяців дослідили 8830 проб атмосферного повітря на відповідність вимогам медико-санітарних нормативів. Про результати повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин виявлено у 360 пробах (4,1%).

«У місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей досліджено 5936 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням ГДК 352 проби (5,9%). Встановлено перевищення ГДК вмісту пилу в 1,1-1,8 раза, вуглецю оксиду в 1,1-1,3 раза, ангідриду сірчистого в 1,1-1,2 раза, азоту діоксиду в 1,1-2,0 раза, формальдегіду в 1,1-1,8 раза, фенолу в 1,2 раза, озону в 1,1-1,2 раза», – розповіли експерти.

У самому Харкові дослідили 3348 проб повітря біля автотранспортних магістралей. Перевищення зафіксували у 72 випадках (2,2%).

«Встановлено перевищення вмісту пилу в 1,1 – 1,8 раза, вуглецю оксиду в 1,1-1,3 раза, формальдегіду в 1,1-1,3 раза», – зазначили у Центрі.

Також відхилення від норми знайшли в Солоницівській, Малоданилівській, Дергачівській, громадах. А також в Чугуївському, Ізюмському та Берестинському районах.

«В місцях відпочинку населення досліджено 276 проб атмосферного повітря, перевищень ГДК не виявлено. На межі санітарно-захисних зон промислових підприємств – 2618 проб (у тому числі в Харкові – 1838), перевищення ГДК  виявлені у 8 пробах (0,3%) на території міста», – підсумували фахівці.

Читайте також: Скільки ФОПів відкрили бізнес у Харкові з початку року: статистика мерії

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Інформатора ворога з Куп’янщини таки посадили на п’ять років – прокуратура
Інформатора ворога з Куп’янщини таки посадили на п’ять років – прокуратура
04.11.2025, 14:45
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
04.11.2025, 11:40
Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА
Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА
04.11.2025, 04:03
Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС
Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС
04.11.2025, 08:01
Сьогодні 4 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 листопада 2025: яке свято та день в історії
04.11.2025, 06:00
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45

Новини за темою:

23.01.2025
Пилові бурі у 2024-му підвищили ризики для здоров’я: що з повітрям у Харкові
21.10.2024
Стан повітря будуть досліджувати у Харкові
02.10.2024
Якість повітря значно погіршилася у Харкові й області – лабцентр
26.09.2023
Харків у диму: Держпродспоживслужба попередила про порушення закону
25.09.2023
Дим над Харковом: причини та офіційна інформація про стан повітря


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові та області перевірили якість повітря: які перевищення знайшли», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 14:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині експерти впродовж 9 місяців дослідили 8830 проб атмосферного повітря на відповідність вимогам медико-санітарних нормативів.".