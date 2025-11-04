Скільки ФОПів відкрили бізнес у Харкові з початку року: статистика мерії

Протягом січня-жовня 2025 року 9861 підприємець виявив бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрував бізнес у Харкові.

«За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 305 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу», – повідомили у Харківській міськраді.

Станом на 1 листопада кількість ФОПів у Харкові склала понад 127 тисяч, тоді як на початок 2022 року їх було 123,4 тисячі.

«У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що малий і середній бізнес залишається одним із рушіїв економічного розвитку Харкова, тому міськрада продовжує його підтримувати. Зокрема, звільняє підприємців від сплати місцевих податків і зборів, частково компенсує їм відсоткові ставки за кредитами, а також надає інформаційну підтримку щодо грантових програм та інших фінансових інструментів розвитку», – додали у мерії.

Нагадаємо, Харківщина – у лідерах серед регіонів України, де іноземці розпочинають свою справу. Однак активно вони тут і закривають бізнес, інформував ресурс «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру. Станом на 1 жовтня 104 іноземні ФОПи відерили бізнес в регіоні, 100 – закрили.