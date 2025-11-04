Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

Скільки ФОПів відкрили бізнес у Харкові з початку року: статистика мерії

Суспільство 13:41   04.11.2025
Вікторія Яковенко
Скільки ФОПів відкрили бізнес у Харкові з початку року: статистика мерії Фото: Харківська міськрада

Протягом січня-жовня 2025 року 9861 підприємець виявив бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрував бізнес у Харкові.

«За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 305 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу», – повідомили у Харківській міськраді.

Станом на 1 листопада кількість ФОПів у Харкові склала понад 127 тисяч, тоді як на початок 2022 року їх було 123,4 тисячі.

«У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що малий і середній бізнес залишається одним із рушіїв економічного розвитку Харкова, тому міськрада продовжує його підтримувати. Зокрема, звільняє підприємців від сплати місцевих податків і зборів, частково компенсує їм відсоткові ставки за кредитами, а також надає інформаційну підтримку щодо грантових програм та інших фінансових інструментів розвитку», – додали у мерії.

Нагадаємо, Харківщина – у лідерах серед регіонів України, де іноземці розпочинають свою справу. Однак активно вони тут і закривають бізнес, інформував ресурс «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру. Станом на 1 жовтня 104 іноземні ФОПи відерили бізнес в регіоні, 100 – закрили.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Інформатора ворога з Куп’янщини таки посадили на п’ять років – прокуратура
Інформатора ворога з Куп’янщини таки посадили на п’ять років – прокуратура
04.11.2025, 14:45
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
04.11.2025, 11:40
Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА
Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА
04.11.2025, 04:03
Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС
Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС
04.11.2025, 08:01
Сьогодні 4 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 листопада 2025: яке свято та день в історії
04.11.2025, 06:00
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45

Новини за темою:

29.10.2025
“IBI-Rating” оцінило кредитний рейтинг Харкова
14.10.2025
Переможниця премії ЄС з Харкова: Повторне використання – у крові в українців
14.10.2025
Чи відкривають іноземці бізнес на Харківщині: інфографіка
10.10.2025
Інтерв’ю Олега Синєгубова: найважча зима, бої в Куп’янську та онкоцентр 📹
03.10.2025
Харківщина – серед антилідерів: скільки ФОПів закрилися з початку року


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Скільки ФОПів відкрили бізнес у Харкові з початку року: статистика мерії», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 13:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом січня-жовня 2025 року 9861 підприємець виявив бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрував бізнес у Харкові.".