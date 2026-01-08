Live

«Ми залишимося без бізнесу» – Терехов проти запровадження ПДВ для ФОПів

Суспільство 12:32   08.01.2026
Вікторія Яковенко
«Ми залишимося без бізнесу» – Терехов проти запровадження ПДВ для ФОПів

Мер Харкова Ігор Терехов в етері «Радіо NV» зазначив: категорично проти введення ПДВ для малого бізнесу, особливо у прифронтових містах та громадах. Він пояснив, до чого може призвести таке рішення.

«Це неможливо і не потрібно робити, бо ми залишимось без бізнесу, а без бізнесу – значить без нічого. Тому наша категорична позиція: неможливо сьогодні вводити ПДВ 20% для малого бізнесу», – сказав міський голова.

Зазначимо, у коментарі МГ «Об’єктив» президент ГО «Асоціація приватних роботодавців» Олександр Чумак зазначав: якщо з 1 січня 2027 року ФОПів та юросіб на спрощеній системі з річним доходом у понад мільйон гривень (а це і мікро-, і малий бізнес) таки змусять сплачувати ПДВ, це може спричинити зростання цін до 35%. За його даними, загалом на Харківщині наразі цей податок сплачують близько 25 тисяч підприємців, у разі ж запровадження новації їх стане вже 75-85 тисяч.

Чумак підтвердив: мають підтримку з боку місцевої влади.

«Ще наприкінці того року мер Ігор Терехов заявив про те, що він підтримує ФОПів і просить не запроваджувати ПДВ. Буквально вчора відбулась конференція Асоціації прифронтових міст і громад, де більше 300 мерів міст підтримали таке ж звернення до Кабінету міністрів. Ми маємо надію, що Кабмін зверне увагу на це звернення і дослухається до цих вимог», – розповів Чумак.

Крім цього, Терехов прокоментував підняття з 1 січня НКРЕКП тарифів на розподіл газу для непобутових споживачів.

«Здавалося б, таке суто технічне рішення, але ж сьогодні ми не можемо, щоб для людей підіймався тариф на теплопостачання. Але ж ця різниця, цей розрив в тарифах, на кого буде лягати? Вона буде лягати на місцеві бюджети, бо наше комунальне підприємство буде працювати, надавати теплопостачання, послуги теплопостачання, сплачувати за газ, за все сплачувати. А буде фінансовий розрив. І ми будемо вимушені з бюджетів міст, прифронтових міст і громад, сплачувати цю різницю. А це ж кошти, які потрібно давати соціальним працівникам, до речі хочу сказати, за рахунок чого у них буде зростати заробітна платня. Питання: як нам будувати підземні школи, як нам будувати дитячі садочки під землею, як нам відновлювати після «прильоту» домівки харків’ян і інших мешканців України? Питання велике», – сказав мер.

Автор: Вікторія Яковенко
