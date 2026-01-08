«Мы останемся без бизнеса» — Терехов против введения НДС для ФЛП

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире «Радио NV» отметил: категорически против введения НДС для малого бизнеса, особенно в прифронтовых городах и громадах. Он объяснил, к чему может привести такое решение.

«Это невозможно и не нужно делать, потому что мы останемся без бизнеса, а без бизнеса – значит без ничего. Поэтому наша категоричная позиция — невозможно сегодня вводить НДС 20% для малого бизнеса», — сказал городской голова.

Отметим, в комментарии МГ «Объектив» президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак отмечал: если с 1 января 2027 года ФЛП и юрлиц на упрощенной системе с годовым доходом более миллиона гривен (а это и микро-, и малый бизнес) таки заставят платить НДС, это может привести к росту цен до 35%. По его данным, всего в Харьковской области этот налог платят около 25 тысяч предпринимателей, в случае же введения новации их станет уже 75-85 тысяч.

Чумак подтвердил: имеют поддержку со стороны местных властей.

«Еще в конце того года мэр Игорь Терехов заявил о том, что он поддерживает ФЛП и просит не вводить НДС. Буквально вчера состоялась конференция Ассоциации прифронтовых городов и громад, где более 300 мэров городов поддержали такое же обращение в Кабинет министров. Мы надеемся, что Кабмин обратит внимание на это обращение и прислушается к этим требованиям», — рассказал Чумак.

Кроме этого, Терехов прокомментировал поднятие с 1 января НКРЭКУ тарифов на распределение газа для небытовых потребителей.

«Казалось бы, такое сугубо техническое решение, но сегодня мы не можем, чтобы для людей поднимался тариф на теплоснабжение. Но ведь эта разница, этот разрыв в тарифах, на кого будет ложиться? Она будет ложиться на местные бюджеты, потому что наше коммунальное предприятие будет работать, предоставлять теплоснабжение, услуги теплоснабжения, платить за газ, за ​​все платить. А будет финансовый разрыв. И мы будем вынуждены из бюджетов городов, прифронтовых городов и громад платить эту разницу. А ведь это средства, которые нужно давать социальным работникам, кстати хочу сказать, за счет чего у них будет расти заработная плата. Вопрос: как нам строить подземные школы, как нам строить детские садики под землей, как нам восстанавливать после «прилета» дома харьковчан и других жителей Украины? Вопрос большой», — сказал мэр.