Работа в Харькове и области: более 2 тысяч вакансий, зарплаты до 55000
По состоянию на 8 января в Харьковской области актуальны 2090 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия начальника финансового отдела с зарплатой в 55 тысяч гривен. Водитель автотранспортных средств будет иметь 50 тысяч грн, а машинист экскаватора – 46 тысяч.
Агроном будет зарабатывать 40 тысяч, оценщик-эксперт – 30 тысяч, инженер по нормированию трудовых процессов – 28 тысяч, зубошлифовщик – 25 тысяч, моторист транспортировочных механизмов – 24990, начальник бюро – 24900, а цитоморфолог – 20 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.
8 января 2026 в 12:04