Работа в Харькове и области: более 2 тысяч вакансий, зарплаты до 55000

Общество 12:04   08.01.2026
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: более 2 тысяч вакансий, зарплаты до 55000

По состоянию на 8 января в Харьковской области актуальны 2090 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия начальника финансового отдела с зарплатой в 55 тысяч гривен. Водитель автотранспортных средств будет иметь 50 тысяч грн, а машинист экскаватора – 46 тысяч.

Агроном будет зарабатывать 40 тысяч, оценщик-эксперт – 30 тысяч, инженер по нормированию трудовых процессов – 28 тысяч, зубошлифовщик – 25 тысяч, моторист транспортировочных механизмов – 24990, начальник бюро – 24900, а цитоморфолог – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Автор: Виктория Яковенко
