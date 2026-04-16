Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 50 тысяч
По состоянию на 16 апреля на Харьковщине актуальны 2487 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия бухгалтера с зарплатой 51 тыс. гривен. Повар будет иметь 50 тысяч, водитель автотранспортных средств – 48500.
Мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобилей будет зарабатывать 40 тысяч гривен, инженер — 33 тысячи, исполнитель работ — 32500, изготовитель выплавочных моделей – 30 тысяч, оценщик-эксперт – 29990, фельдшер пожарно-спасательного подразделения – 25 тысяч, резальщик бумаги, картона и целлюлозы – 24950.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов поднял вопрос об обезлюживании в стране. Мэр отмечает: заменить украинцев другими людьми – не вариант. Поэтому считает нужным вернуть своих и дать людям причину жить именно в Украине.
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 13:44;