Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 50 тысяч

Общество 13:44   16.04.2026
Фото: ХОВА

По состоянию на 16 апреля на Харьковщине актуальны 2487 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия бухгалтера с зарплатой 51 тыс. гривен. Повар будет иметь 50 тысяч, водитель автотранспортных средств – 48500.

Мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобилей будет зарабатывать 40 тысяч гривен, инженер — 33 тысячи, исполнитель работ — 32500, изготовитель выплавочных моделей – 30 тысяч, оценщик-эксперт – 29990, фельдшер пожарно-спасательного подразделения – 25 тысяч, резальщик бумаги, картона и целлюлозы – 24950.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов поднял вопрос об обезлюживании в стране. Мэр отмечает: заменить украинцев другими людьми – не вариант. Поэтому считает нужным вернуть своих и дать людям причину жить именно в Украине.

Читайте также: Война до 2028-го или заморозка: глава ЦПД назвал три сценария Кремля

Автор: Виктория Яковенко
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
16.04.2026, 16:46
15.04.2026, 16:46
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
16.04.2026, 07:29
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
16.04.2026, 14:33
Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие
16.04.2026, 06:38
Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)
16.04.2026, 14:30
Пьяный и под наркотиками: «посадили» водителя, сбившего пешехода в Богодухове
16.04.2026, 14:52

Новости по теме:

09.04.2026
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 55 тысяч
02.04.2026
Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 100 тысяч, вакансии
26.03.2026
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 55 тысяч
23.03.2026
Неоднородный рынок труда на Харьковщине: на вакансию местами — 19 безработных
12.03.2026
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч


