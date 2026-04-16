Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 50 тисяч
Станом на 16 квітня на Харківщині актуальні 2487 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія бухгалтера із зарплатою 51 тис. гривень. Кухар матиме 50 тисяч, водій автотранспортних засобів – 48500.
Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів зароблятиме 40 тисяч гривень, інженер – 33 тисячі, виконавець робіт – 32500, модельник виплавних моделей – 30 тисяч, оцінювач-експерт – 29990, фельдшер пожежно-рятувального підрозділу – 25 тисяч, різальник паперу, картону та целюлози – 24950.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов порушив питання знелюднення в країні. Міський голова зазначає: замінити українців іншими людьми – не варіант. Тож вважає за потрібне повернути своїх і дати людям причину жити саме в Україні.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансії, зарплата, новини Харкова, робота, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 50 тисяч», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 13:44;