Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 50 тисяч

Суспільство 13:44   16.04.2026
Вікторія Яковенко
Станом на 16 квітня на Харківщині актуальні 2487 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія бухгалтера із зарплатою 51 тис. гривень. Кухар матиме 50 тисяч, водій автотранспортних засобів – 48500.

Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів зароблятиме 40 тисяч гривень, інженер – 33 тисячі, виконавець робіт – 32500, модельник виплавних моделей – 30 тисяч, оцінювач-експерт – 29990, фельдшер пожежно-рятувального підрозділу – 25 тисяч, різальник паперу, картону та целюлози – 24950.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов порушив питання знелюднення в країні. Міський голова зазначає: замінити українців іншими людьми – не варіант. Тож вважає за потрібне повернути своїх і дати людям причину жити саме в Україні.

