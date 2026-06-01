Чим били росіяни по Харкову та області – Синєгубов повідомив деталі

Події 08:44   01.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби через обстріли росіян постраждали девʼять людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“У м. Харків постраждали жінки 34, 58, 65, 76 років; у с. Дегтярі Богодухівської громади зазнала поранень 38-річна жінка; у с. Постольне Золочівської громади постраждали жінки 54 і 87 років; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 39-річна жінка; у с. Сулигівка Оскільської громади постраждав 34-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону прилетіло таке озброєння:

  • ракета (тип встановлюється);
  • РСЗВ;
  • КАБ;
  • 13 БпЛА типу “Герань-2”;
  • п’ять БпЛА типу «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • 32 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

