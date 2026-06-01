Чим били росіяни по Харкову та області – Синєгубов повідомив деталі
Протягом минулої доби через обстріли росіян постраждали девʼять людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків постраждали жінки 34, 58, 65, 76 років; у с. Дегтярі Богодухівської громади зазнала поранень 38-річна жінка; у с. Постольне Золочівської громади постраждали жінки 54 і 87 років; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 39-річна жінка; у с. Сулигівка Оскільської громади постраждав 34-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.
За добу по регіону прилетіло таке озброєння:
- ракета (тип встановлюється);
- РСЗВ;
- КАБ;
- 13 БпЛА типу “Герань-2”;
- п’ять БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон;
- 32 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.
Читайте також: Масована атака БпЛА на Харків: є постраждалі, горіли гаражі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атаки РФ, обстріли, прилеты, сінєгубов, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чим били росіяни по Харкову та області – Синєгубов повідомив деталі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 08:44;