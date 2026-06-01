Де СОУ відбивали атаки окупантів на Харківщини, розповіли в Генштабі

Україна 08:08   01.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 15 бойових зіткнень, передають у Генштабі ЗСУ. 

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 12 боїв біля Лимана, Ветеринарного, Колодязного, Синельникового та Стариці.

На Куп’янському – українські захисники відбили три штурми росіян у районі Шийківки та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень. Противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів-камікадзе та здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:

Читайте також: У Харкові пролунало близько 10 вибухів: є постраждалі, горять гаражі, (UPD)

