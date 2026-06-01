Де СОУ відбивали атаки окупантів на Харківщини, розповіли в Генштабі
Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 15 бойових зіткнень, передають у Генштабі ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 12 боїв біля Лимана, Ветеринарного, Колодязного, Синельникового та Стариці.
На Куп’янському – українські захисники відбили три штурми росіян у районі Шийківки та Куп’янська.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень. Противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів-камікадзе та здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 08:08;