Live

Вибиті понад 160 вікон, пошкоджені майже 30 будинків – наслідки ударів РФ

Події 09:32   01.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибиті понад 160 вікон, пошкоджені майже 30 будинків – наслідки ударів РФ Фото: ХМР

Внаслідок ударів росіян уночі 1 червня у Харкові пошкоджені, як мінімум 27 будівель, передають у пресслужбі мерії. 

У міськраді зазначили: пошкоджені будинки у Слобідському, Холодногірському та Основ’янському районах.

Наслідки обстрілів Харкова 1 червня
Фото: ХМР

“Було вибито 168 вікон у квартирах, ще 37 – у місцях загального користування. Також знищено 61 скління балконів, пошкоджено п’ять покрівель та обірвано два дроти вуличного освітлення”, – уточнили в мерії.

Наслідки обстрілів Харкова 1 червня
Фото: ХМР

Ліквідувати наслідки вже розпочали комунальники.

Наслідки обстрілів Харкова 1 червня
Фото: ХМР

Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна в Основ’янському районі. У Слобідському районі такі ж роботи проводять спеціалісти КП «Харківжитлобуд».

Нагадаємо, у ніч на 1 червня російські військові завдали масованого удару безпілотниками по Харкову. Атакували Основ’янський, Слобідський, Холодногірський та Київський райони. Відомо про чотирьох постраждалих. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали жінки 34, 58, 65 та 76 років. Пошкоджено скління вікон восьми багатоквартирних будинків, чотири приватні будинки, сім автомобілів, два гаражі, газові та електричні мережі, світлофор.

Читайте також: Чим били росіяни по Харкову та області – Синєгубов повідомив деталі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
01.06.2026, 23:59
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
01.06.2026, 23:02
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
01.06.2026, 23:39
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
01.06.2026, 23:11
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
01.06.2026, 22:00
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
01.06.2026, 21:28

Новини за темою:

01.06.2026
Вибиті понад 160 вікон, пошкоджені майже 30 будинків – наслідки ударів РФ
01.06.2026
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
29.05.2026
По школі у Дергачівській громаді вдарили росіяни – фото наслідків
29.05.2026
Синєгубов розповів, що било по Харківщині протягом доби
29.05.2026
За добу 16 штурмів ЗС РФ відбили СОУ на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибиті понад 160 вікон, пошкоджені майже 30 будинків – наслідки ударів РФ», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 09:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ударів росіян уночі 1 червня у Харкові пошкоджені, як мінімум 27 будівель, передають у пресслужбі мерії. ".