Вибиті понад 160 вікон, пошкоджені майже 30 будинків – наслідки ударів РФ
Внаслідок ударів росіян уночі 1 червня у Харкові пошкоджені, як мінімум 27 будівель, передають у пресслужбі мерії.
У міськраді зазначили: пошкоджені будинки у Слобідському, Холодногірському та Основ’янському районах.
“Було вибито 168 вікон у квартирах, ще 37 – у місцях загального користування. Також знищено 61 скління балконів, пошкоджено п’ять покрівель та обірвано два дроти вуличного освітлення”, – уточнили в мерії.
Ліквідувати наслідки вже розпочали комунальники.
Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна в Основ’янському районі. У Слобідському районі такі ж роботи проводять спеціалісти КП «Харківжитлобуд».
Нагадаємо, у ніч на 1 червня російські військові завдали масованого удару безпілотниками по Харкову. Атакували Основ’янський, Слобідський, Холодногірський та Київський райони. Відомо про чотирьох постраждалих. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали жінки 34, 58, 65 та 76 років. Пошкоджено скління вікон восьми багатоквартирних будинків, чотири приватні будинки, сім автомобілів, два гаражі, газові та електричні мережі, світлофор.
Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: атака РФ, комунальники, обстріл, последствия обстрелов, приліт, Харків;
Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 09:32;