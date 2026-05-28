Live

Двоє людей постраждали через російські обстріли – Синєгубов

Події 08:40   28.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє людей постраждали через російські обстріли – Синєгубов

Дев’ять населених пунктів обстріляли росіяни протягом доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок ударів постраждали двоє людей.

У сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждав 62-річний чоловік; у м. Ізюм зазнав гострої реакції на стрес 54-річний чоловік. Також медики надали допомогу 45-річному чоловіку, який 26 травня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Прудянка Дергачівської громади”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • сім КАБів;
  • три БпЛА типу “Герань-2”;
  • два fpv-дрони;
  • 18 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та господарські споруди у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

Читайте також: Де атакували росіяни на Харківщині – Генштаб на 08:00

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Двоє людей постраждали через російські обстріли – Синєгубов
Двоє людей постраждали через російські обстріли – Синєгубов
28.05.2026, 08:40
Сьогодні 28 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 травня 2026: яке свято та день в історії
28.05.2026, 06:00
Новини Харкова — головне за 28 травня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 28 травня: як минула ніч
28.05.2026, 08:08
ДСНС: росіяни атакували поштове відділення в Ізюмі – є постраждалий
ДСНС: росіяни атакували поштове відділення в Ізюмі – є постраждалий
28.05.2026, 07:51
Де атакували росіяни на Харківщині – Генштаб на 08:00
Де атакували росіяни на Харківщині – Генштаб на 08:00
28.05.2026, 08:05
Усе менше школярів у Харкові, Степанида переїхала на озеро: підсумки 27 травня
Усе менше школярів у Харкові, Степанида переїхала на озеро: підсумки 27 травня
27.05.2026, 23:00

Новини за темою:

28.05.2026
Де атакували росіяни на Харківщині – Генштаб на 08:00
27.05.2026
Двоє постраждалих, є руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині
27.05.2026
Нічний “приліт” у Харкові: пошкоджена цивільна інфраструктура
26.05.2026
Наслідки російських обстрілів у регіоні показали у прокуратурі
26.05.2026
“Іскандер” та десятки БпЛА атакували Харківщину – Синєгубов про наслідки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє людей постраждали через російські обстріли – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 08:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять населених пунктів обстріляли росіяни протягом доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".