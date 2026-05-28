Двоє людей постраждали через російські обстріли – Синєгубов

Дев’ять населених пунктів обстріляли росіяни протягом доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок ударів постраждали двоє людей.

“У сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждав 62-річний чоловік; у м. Ізюм зазнав гострої реакції на стрес 54-річний чоловік. Також медики надали допомогу 45-річному чоловіку, який 26 травня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Прудянка Дергачівської громади”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

сім КАБів;

три БпЛА типу “Герань-2”;

два fpv-дрони;

18 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та господарські споруди у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.