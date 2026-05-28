Двоє людей постраждали через російські обстріли – Синєгубов
Дев’ять населених пунктів обстріляли росіяни протягом доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок ударів постраждали двоє людей.
“У сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждав 62-річний чоловік; у м. Ізюм зазнав гострої реакції на стрес 54-річний чоловік. Також медики надали допомогу 45-річному чоловіку, який 26 травня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Прудянка Дергачівської громади”, – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- сім КАБів;
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- два fpv-дрони;
- 18 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та господарські споруди у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.
Читайте також: Де атакували росіяни на Харківщині – Генштаб на 08:00
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Двоє людей постраждали через російські обстріли – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 08:40;