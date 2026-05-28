Про вибухи попереджають мешканців регіону – що буде
Фото: ГУНП в Харківській області
У пресслужбі ХОВА попередили мешканців Харківщини про вибухи, які лунатимуть сьогодні в області через роботу піротехніків.
Роботи продовжуватимуться з 09:30 до 12:00 включно.
“В районі села Нова Гусарівка Ізюмського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи. Можливі звуки вибухів — планове знешкодження ВНП“, – пишуть у ХОВА.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що росіяни атакували поштове відділення в Ізюмі. Постраждав 54-річний чоловік і виникла пожежа на площі десять квадратних метрів. Минулої доби рятувальники загасили 14 пожеж. Крім того, протягом минулої доби піротехніки виявили та знешкодили 62 одиниці вибухонебезпечних предметів, додали у ДСНС.
- Категорії: Події, Україна; Теги: вибухи, розмінування, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 09:28;