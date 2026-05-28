Про вибухи попереджають мешканців регіону – що буде

Події 09:28   28.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі ХОВА попередили мешканців Харківщини про вибухи, які лунатимуть сьогодні в області через роботу піротехніків.

Роботи продовжуватимуться з 09:30 до 12:00 включно.

“В районі села Нова Гусарівка Ізюмського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи.  Можливі звуки вибухів — планове знешкодження ВНП“, – пишуть у ХОВА.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що росіяни атакували поштове відділення в Ізюмі. Постраждав 54-річний чоловік і виникла пожежа на площі десять квадратних метрів. Минулої доби рятувальники загасили 14 пожеж. Крім того, протягом минулої доби піротехніки виявили та знешкодили 62 одиниці вибухонебезпечних предметів, додали у ДСНС.

Читайте також: Двоє людей постраждали через російські обстріли – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
