Де атакували росіяни на Харківщині – Генштаб на 08:00
Протягом минулої доби на Харківщині було 20 боєзіткнень, пише Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти штурмували 11 разів у районі Стариці, Вовчанська, Приліпки та у бік Ізбицького й Тернової.
На Куп’янському – українські захисники відбили дев’ять атак ворога біля Ківшарівки, Нової Кругляківки, Новоєгорівки, Голубівки та Піщаного.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 317 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинувши 202 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8359 дронів-камікадзе та здійснив 2714 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 45 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.
Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян:
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 08:05;