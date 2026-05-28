Где атаковали россияне в Харьковской области – Генштаб на 08:00

В течение минувших суток на Харьковщине было 20 боестолкновений, пишет Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты штурмовали 11 раз в районе Старицы, Волчанска, Прилипки и в сторону Избицкого Терновой.

На Купянском – украинские защитники отбили девять атак врага около Ковшаровки, Новой Кругляковки, Новоегоровки, Голубовки и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 317 боевых столкновений. По уточненной информации вчера противник совершил 68 авиационных ударов, сбросив 202 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8359 дронов-камикадзе и осуществил 2714 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 45 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян: