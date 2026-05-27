Двое пострадавших, есть разрушения – Синегубов о сутках на Харьковщине

В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков и десять населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов по региону пострадали двое людей.

«В результате обстрела в с. Сенное Богодуховской громады пострадали мужчины 38 и 53 лет», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

три БпЛА типа «Герань-2»;

13 БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

21 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, Богодуховском, Купянском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районе.

Читайте также: Трое людей пострадали в бытовых пожарах на Харьковщине