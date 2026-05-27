Двое пострадавших, есть разрушения – Синегубов о сутках на Харьковщине

Происшествия 08:55   27.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков и десять населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов по региону пострадали двое людей. 

«В результате обстрела в с. Сенное Богодуховской громады пострадали мужчины 38 и 53 лет», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • три БпЛА типа «Герань-2»;
  • 13 БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • 21 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, Богодуховском, Купянском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районе.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Если вам интересна новость: «Двое пострадавших, есть разрушения – Синегубов о сутках на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 08:55;

