Двое пострадавших, есть разрушения – Синегубов о сутках на Харьковщине
В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков и десять населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов по региону пострадали двое людей.
«В результате обстрела в с. Сенное Богодуховской громады пострадали мужчины 38 и 53 лет», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- три БпЛА типа «Герань-2»;
- 13 БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона;
- 21 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за «прилетов» есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, Богодуховском, Купянском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районе.
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, начальник ХОВА, обстрелы, синегубов, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 08:55;