Последствия российских обстрелов в регионе показали в прокуратуре

В Харьковской областной прокуратуре проинформировали о последствиях российских атак на Харьковщине утром 26 мая.

Правоохранители передают, что около полуночи российские дроны ударил по АЗС в Чугуеве. Возник пожар. Повреждены здание, оборудование, а также автомобили. Ранение получил 54-летний работник АЗС.

Кроме того, накануне около 23:50 враг выпустил БпЛА типа «Герань» по поселку Андреевка в Изюмском районе. В результате атаки повреждены жилые дома и хозпостройки. Ранены 77-летний мужчина и 74-летняя женщина. Острую стрессовую реакцию испытала 48-летняя жительница.

«В тот же день около 19:10 враг, предварительно FPV-дроном, атаковал село Новая Казачья Харьковского района. В результате удара по мотоциклу ранены двое мужчин, которые на нем передвигались. При процессуальном руководстве окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.