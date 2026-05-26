Наслідки російських обстрілів у регіоні показали у прокуратурі
У Харківській обласній прокуратурі проінформували про наслідки російських атак на Харківщині вранці 26 травня.
Правоохоронці передають, що близько опівночі російські дрони вдарив АЗС у Чугуєві. Виникла пожежа. Пошкоджені будівлю, обладнання та автомобілі. Поранення отримав 54-річний працівник АЗС.
Крім того, напередодні близько 23.50 ворог випустив БпЛА типу “Герань” по селищу Андріївка в Ізюмському районі. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Поранені 77-річний чоловік та 74-річна жінка. Гостру стресову реакцію отримала 48-річна мешканка.
“Того ж дня близько 19:10 ворог, попередньо FPV-дроном, атакував село Нова Козача Харківського району. Внаслідок удару по мотоциклу поранено двох чоловіків, які на ньому пересувалися. За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 09:29;