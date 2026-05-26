Live

Наслідки російських обстрілів у регіоні показали у прокуратурі

Події 09:29   26.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наслідки російських обстрілів у регіоні показали у прокуратурі

У Харківській обласній прокуратурі проінформували про наслідки російських атак на Харківщині вранці 26 травня. 

Правоохоронці передають, що близько опівночі російські дрони вдарив АЗС у Чугуєві. Виникла пожежа. Пошкоджені будівлю, обладнання та автомобілі. Поранення отримав 54-річний працівник АЗС.

Обстріли Харківщини 26 травня

Крім того, напередодні близько 23.50 ворог випустив БпЛА типу “Герань” по селищу Андріївка в Ізюмському районі. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Поранені 77-річний чоловік та 74-річна жінка. Гостру стресову реакцію отримала 48-річна мешканка.Обстріли Харківщини 26 травня

Того ж дня близько 19:10 ворог, попередньо FPV-дроном, атакував село Нова Козача Харківського району. Внаслідок удару по мотоциклу поранено двох чоловіків, які на ньому пересувалися. За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Читайте також: «Іскандер» та десятки БпЛА атакували Харківщину – Синєгубов про наслідки

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Наслідки російських обстрілів у регіоні показали у прокуратурі
Наслідки російських обстрілів у регіоні показали у прокуратурі
26.05.2026, 09:29
ДСНС: пожежі після “прильотів” та побутові загоряння вирували на Харківщині
ДСНС: пожежі після “прильотів” та побутові загоряння вирували на Харківщині
26.05.2026, 08:25
“Іскандер” та десятки БпЛА атакували Харківщину – Синєгубов про наслідки
“Іскандер” та десятки БпЛА атакували Харківщину – Синєгубов про наслідки
26.05.2026, 08:51
Новини Харкова — головне за 26 травня: нічна атака БпЛА, бої, пожежі
Новини Харкова — головне за 26 травня: нічна атака БпЛА, бої, пожежі
26.05.2026, 09:12
Понад десяток штурмів РФ відбили ЗСУ на півночі від Харкова
Понад десяток штурмів РФ відбили ЗСУ на півночі від Харкова
26.05.2026, 08:05
Вибухи в Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло
Вибухи в Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло
26.05.2026, 00:17

Новини за темою:

26.05.2026
“Іскандер” та десятки БпЛА атакували Харківщину – Синєгубов про наслідки
26.05.2026
Понад десяток штурмів РФ відбили ЗСУ на півночі від Харкова
25.05.2026
Постраждала 5-річна дівчинка: “Молния” вдарила по Богодухову
25.05.2026
За добу по Харківщині вдарили 77 дронів: які наслідки
25.05.2026
На Харківщині СОУ відбили 11 штурмів росіян – Генштаб


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Наслідки російських обстрілів у регіоні показали у прокуратурі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 09:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі проінформували про наслідки російських атак на Харківщині вранці 26 травня. ".