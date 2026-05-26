ДСНС: пожежі після “прильотів” та побутові загоряння вирували на Харківщині
Чотири пожежі вирували за добу на Харківщині через російські обстріли, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.
У Дергачах після “прильоту” ракети спалахнуло цивільне підприємство. Також пошкоджені склади, багатоповерхівка та авто. Відомо про двох загиблих, 25 людей постраждали.
Напередодні дісталося і Чугуївському району – росіяни атакували АЗС, пошкоджені дві паливороздавальні колонки та стела. Також постраждала людина.
“У селі Бірки Чугуївського району внаслідок побутової пожежі горіли телевізор та диван на площі пʼять квадратних метрів. Постраждала людина. У селищі Андріївка Ізюмського району внаслідок обстрілу сталося два осередки пожеж: на території приватного домоволодіння та одного з об’єктів. Постраждали чотири людини. У селі Капитолівка Ізюмського району під час побутової пожежі горіли житловий будинок та господарча споруда на площі 70 квадратних метрів. Постраждали три людини”, – зазначили у ДСНС.
А внаслідок удару БпЛА по Харкові пошкоджений балкон та газова труба в Немишлянському районі.
Читайте також: Більше десятка штурмів РФ відбили ЗСУ на півночі від Харкова
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ДСНС: пожежі після “прильотів” та побутові загоряння вирували на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 08:25;