Live

ДСНС: пожежі після “прильотів” та побутові загоряння вирували на Харківщині

Події 08:25   26.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: пожежі після “прильотів” та побутові загоряння вирували на Харківщині

Чотири пожежі вирували за добу на Харківщині через російські обстріли, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Дергачах після “прильоту” ракети спалахнуло цивільне підприємство. Також пошкоджені склади, багатоповерхівка та авто. Відомо про двох загиблих, 25 людей постраждали.

Напередодні дісталося і Чугуївському району – росіяни атакували АЗС, пошкоджені дві паливороздавальні колонки та стела. Також постраждала людина.

“У селі Бірки Чугуївського району внаслідок побутової пожежі горіли телевізор та диван на площі пʼять квадратних метрів. Постраждала людина. У селищі Андріївка Ізюмського району внаслідок обстрілу сталося два осередки пожеж: на території приватного домоволодіння та одного з об’єктів. Постраждали чотири людини. У селі Капитолівка Ізюмського району під час побутової пожежі горіли житловий будинок та господарча споруда на площі 70 квадратних метрів. Постраждали три людини”, – зазначили у ДСНС.

А внаслідок удару БпЛА по Харкові пошкоджений балкон та газова труба в Немишлянському районі.

Читайте також: Більше десятка штурмів РФ відбили ЗСУ на півночі від Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Наслідки російських обстрілів у регіоні показали у прокуратурі
Наслідки російських обстрілів у регіоні показали у прокуратурі
26.05.2026, 09:29
ДСНС: пожежі після “прильотів” та побутові загоряння вирували на Харківщині
ДСНС: пожежі після “прильотів” та побутові загоряння вирували на Харківщині
26.05.2026, 08:25
“Іскандер” та десятки БпЛА атакували Харківщину – Синєгубов про наслідки
“Іскандер” та десятки БпЛА атакували Харківщину – Синєгубов про наслідки
26.05.2026, 08:51
Новини Харкова — головне за 26 травня: нічна атака БпЛА, бої, пожежі
Новини Харкова — головне за 26 травня: нічна атака БпЛА, бої, пожежі
26.05.2026, 09:12
Понад десяток штурмів РФ відбили ЗСУ на півночі від Харкова
Понад десяток штурмів РФ відбили ЗСУ на півночі від Харкова
26.05.2026, 08:05
Вибухи в Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло
Вибухи в Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло
26.05.2026, 00:17

Новини за темою:

25.05.2026
Піротехніки займуться розмінуванням: вибухи лунатимуть у двох районах
25.05.2026
ДСНС: п’ятеро людей постраждали під час пожежі в багатоповерхівці в Харкові
25.05.2026
Песика врятували пожежники з палаючого храму в Харкові
24.05.2026
Недобудований храм горів у неділю ввечері в Харкові (фото)
24.05.2026
За добу рятувальники загасили 21 пожежу на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ДСНС: пожежі після “прильотів” та побутові загоряння вирували на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 08:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири пожежі вирували за добу на Харківщині через російські обстріли, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.".