ДСНС: пожежі після “прильотів” та побутові загоряння вирували на Харківщині

Чотири пожежі вирували за добу на Харківщині через російські обстріли, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Дергачах після “прильоту” ракети спалахнуло цивільне підприємство. Також пошкоджені склади, багатоповерхівка та авто. Відомо про двох загиблих, 25 людей постраждали.

Напередодні дісталося і Чугуївському району – росіяни атакували АЗС, пошкоджені дві паливороздавальні колонки та стела. Також постраждала людина.

“У селі Бірки Чугуївського району внаслідок побутової пожежі горіли телевізор та диван на площі пʼять квадратних метрів. Постраждала людина. У селищі Андріївка Ізюмського району внаслідок обстрілу сталося два осередки пожеж: на території приватного домоволодіння та одного з об’єктів. Постраждали чотири людини. У селі Капитолівка Ізюмського району під час побутової пожежі горіли житловий будинок та господарча споруда на площі 70 квадратних метрів. Постраждали три людини”, – зазначили у ДСНС.

А внаслідок удару БпЛА по Харкові пошкоджений балкон та газова труба в Немишлянському районі.