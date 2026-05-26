ГСЧС: пожары после «прилетов» и бытовые возгорания бушевали на Харьковщине

Четыре пожара бушевали за сутки на Харьковщине из-за российских обстрелов, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Дергачах после «прилета» ракеты загорелось гражданское предприятие. Также повреждены склады, многоэтажка и авто. Известно о двух погибших, 25 человек пострадали.

Накануне досталось и Чугуевскому району – россияне атаковали АЗС, повреждены две топливораздаточные колонки и стела. Также пострадал человек.

«В селе Бирки Чугуевского района в результате бытового пожара горели телевизор и диван на площади пять квадратных метров. Пострадал человек. В поселке Андреевка Изюмского района в результате обстрела произошло два очага пожаров: на территории частного домовладения и одного из объектов. Пострадали четыре человека.

В селе Капитоловка Изюмского района во время бытового пожара горели жилой дом и хозяйственная постройка на площади 70 квадратных метров. Пострадали три человека», – передают в ГСЧС.

А в результате удара БпЛА по Харькову поврежден балкон и газовая труба в Немышлянском районе.

Читайте также: Больше десятка штурмов РФ отбили ВСУ на севере от Харькова