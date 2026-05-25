Два нападения за час: в Шевченковском районе Харькова поймали насильника
22-летнего безработного мужчину, который вечером 23 мая пытался изнасиловать 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину в Шевченковском районе Харькова, задержали.
Нападавший действовал по схожему сценарию, пользуясь безлюдностью улиц, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Первой жертвой стала 16-летняя девушка. Мужчина заметил её, начал преследовать и догнал неподалёку от супермаркета. Попытался познакомиться, а после отказа — толкнул девушку на землю, начал душить и пытался изнасиловать. Потерпевшая начала громко кричать, мужчина испугался и убежал.
Однако уже через час на том же проспекте он напал на 41-летнюю женщину. Догнал её, схватил за шею и нанёс несколько ударов кулаком по голове. Несмотря на шоковое состояние, женщина успела достать газовый баллончик и распылить его в лицо нападавшему. Затем попыталась убежать в сторону проезжей части, но фигурант догнал её, повалил на асфальт, лёг сверху, бил по спине и пытался изнасиловать. Завершить задуманное злоумышленнику помешал приближавшийся автомобиль. Он снова убежал.
Мужчине сообщили о подозрении по фактам покушения на изнасилование, в том числе несовершеннолетней (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 УКУ). Прокуратура будет требовать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как информировала МГ «Объектив», ранее правоохранители задержали в Харькове 49-летнего мужчину, который, по данным следствия, изнасиловал женщину.
- • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 19:04;