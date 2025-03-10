Мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, задержали на Харьковщине

Мужчину, напавшего на 13-летнюю девочку, задержали в селе Берестинского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Инцидент произошел днем ​​7 марта 2025, когда 13-летняя девочка шла по улице. Увидев девочку, мужчина принялся преследовать ее. Он догнал ребенка и повалил на землю, а потом лег сверху и стал прикасаться к телу. Затем злоумышленник встал, а ребенок смог убежать от нападавшего.

Правоохранители задержали 47-летнего мужчину. Ему сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении лица, не достигшего 14 лет. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.