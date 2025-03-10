Мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, задержали на Харьковщине
Иллюстративное фото, источник — volynnews.com
Мужчину, напавшего на 13-летнюю девочку, задержали в селе Берестинского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Инцидент произошел днем 7 марта 2025, когда 13-летняя девочка шла по улице. Увидев девочку, мужчина принялся преследовать ее. Он догнал ребенка и повалил на землю, а потом лег сверху и стал прикасаться к телу. Затем злоумышленник встал, а ребенок смог убежать от нападавшего.
Правоохранители задержали 47-летнего мужчину. Ему сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении лица, не достигшего 14 лет. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.
Читайте также: Терехов рассказал, куда денут переселенцев из общежитий Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: девочка, изнасилование, насильник, педофил, ребенок, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, задержали на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 17:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, напавшего на 13-летнюю девочку, задержали в селе Берестинского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".