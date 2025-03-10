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Мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, задержали на Харьковщине

Происшествия 17:48   10.03.2025
Оксана Якушко
Мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, задержали на Харьковщине Иллюстративное фото, источник — volynnews.com

Мужчину, напавшего на 13-летнюю девочку, задержали в селе Берестинского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Инцидент произошел днем ​​7 марта 2025, когда 13-летняя девочка шла по улице. Увидев девочку, мужчина принялся преследовать ее. Он догнал ребенка и повалил на землю, а потом лег сверху и стал прикасаться к телу. Затем злоумышленник встал, а ребенок смог убежать от нападавшего.

Правоохранители задержали 47-летнего мужчину. Ему сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении лица, не достигшего 14 лет. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 17:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, напавшего на 13-летнюю девочку, задержали в селе Берестинского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".