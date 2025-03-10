Чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини, затримали на Харківщині
Ілюстративне фото, джерело – volynnews.com
Чоловіка, що напав на 13-річну дівчинку, затримали у селі Берестинського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Інцидент стався вдень 7 березня 2025 року, коли 13-річна дівчинка йшла вулицею. Побачивши дівчинку, чоловік почав переслідувати її. Він наздогнав дитину і повалив на землю, а потім ліг зверху та почав торкатись тіла. Потім зловмисник встав, а дитина змогла втекти від нападника.
Правоохоронці затримали 47-річного чоловіка. Йому повідомили про підозру у сексуальному насильстві стосовно особи, що не досягла 14 років Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: девочка, дитина, изнасилование, насильник, педофил, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 17:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, що напав на 13-річну дівчинку, затримали у селі Берестинського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".