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Чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини, затримали на Харківщині

Події 17:48   10.03.2025
Оксана Якушко
Чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини, затримали на Харківщині Ілюстративне фото, джерело – volynnews.com

Чоловіка, що напав на 13-річну дівчинку, затримали у селі Берестинського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Інцидент стався вдень 7 березня  2025 року, коли 13-річна дівчинка йшла вулицею. Побачивши дівчинку, чоловік почав переслідувати її. Він наздогнав дитину і повалив на землю, а потім ліг зверху та почав торкатись тіла. Потім зловмисник встав, а дитина змогла втекти від нападника.

Правоохоронці затримали 47-річного чоловіка. Йому повідомили про підозру у сексуальному насильстві стосовно особи, що не досягла 14 років Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 17:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, що напав на 13-річну дівчинку, затримали у селі Берестинського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".