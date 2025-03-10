Чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини, затримали на Харківщині

Чоловіка, що напав на 13-річну дівчинку, затримали у селі Берестинського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Інцидент стався вдень 7 березня 2025 року, коли 13-річна дівчинка йшла вулицею. Побачивши дівчинку, чоловік почав переслідувати її. Він наздогнав дитину і повалив на землю, а потім ліг зверху та почав торкатись тіла. Потім зловмисник встав, а дитина змогла втекти від нападника.

Правоохоронці затримали 47-річного чоловіка. Йому повідомили про підозру у сексуальному насильстві стосовно особи, що не досягла 14 років Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.