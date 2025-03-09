Терехов розповів, куди подінуть переселенців з гуртожитків Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив ТСН, що співпрацює з Німеччиною з питань повоєнного відновлення міста.

«Сьогодні в Харкові перебувають 1,2-1,3 мільйона людей. Але якщо взяти, хто ж перебуває сьогодні в Харкові, то ми маємо 206 тисяч офіційно зареєстрованих вимушених переселенців. Це Донецька, Херсонська, Запорізька області, де окуповані території, території активних бойових дій. І на жаль, ці люди опинились без нічого. Документів у них нема, речей і де жити нема. І насправді вони потребують нашого піклування, особливої уваги держави. Ну, звісно й нас, як органів місцевого самоврядування. І потрібно працювати з цими людьми, потрібно зробити з них харків’ян, бо вони ж нікуди ж вони не подінуться. Насправді ж вони залишаться в нас», – зазначив Терехов в інтерв’ю «TSN.ua».

«Ми робимо все можливе, щоб вони й залишилися в Харкові. Перш за все, звісно, є функція держави та є функція міста місцевої влади. Сьогодні ми надали дуже багато можливостей для цих людей, щоб вони жили в гуртожитках. Але ми ж чудово розуміємо: як тільки закінчиться війна, як тільки настане мир, будуть повертатися студенти. А якщо будуть повертатися студенти, їм потрібно теж десь жити. І це виклик. Нам потрібно вирішувати дуже швидко це. Потрібно будувати. Але ці будинки повинні бути так розташовані і соціалізовані, щоб люди ці не відчували себе окремо. Дуже важливо, щоб вони інтегрувалися в наше харківське суспільство. І є певні проєкти у нас. Головне, тут будуть насправді кошти. Кошти, за які потрібно це побудувати», – розповів Терехов.

Терехов визнав, що власними силами Харків не зможе відбудувати все. Для відбудови потрібні 10 мільярдів євро потрібно.

«Таких коштів немає. Я прогнозую, що після закінчення війни буде дуже такий імпульс розвитку. І України в цілому, і міста нашого. Головне, щоб був темп. Зробити темп розвитку, якого ніколи не було. Щоб перезавантажити. Так, війна насправді принесла дуже багато горя, крові, сльози, жахів. Але я впевнений, що після війни у нас буде можливість перезавантаження. Такої не було ніколи. Можливість зовсім по-іншому зробити дуже багато речей. Зовсім по-іншому розвивати місто. І нам потрібно скористатися цією можливостю. Навіть заради тих, хто загинув за це щоб ми це зробили. Це дуже важливо», – заявив Терехов.

Потрібно побудувати більш ніж 8 тисяч будинків. Це попри те, що місто багато відбудувало. Але наразі не вистачає коштів і людського ресурсу.

«Те, що сьогодні у Харкові 160 тисяч мешканців без даху над головою, це жахливо. І нам потрібно це дуже швидко зробити. Щось зносити, щось перебудовувати. У нас, до речі, є проєкт будівництва, який дуже класний проєкт. Інвесторів треба залучати, міжнародні фінансові інституції, з якими ми ведемо перемовини. Місто буде відігравати роль локомотиву. І для нас це дуже важливо. І сьогодні у нас є програма, яку ми з Німеччиною розбудовуємо щодо муніципального житла. Бо в них є досвід Другої світової війни. Вони пройшли це», – розповів Терехов.