Терехов повідомив про гарний меседж від USAID для Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що в місті реалізовували масу спільних програм із розгромленим Агентством США з міжнародного розвитку USAID, і від них є й хороші новини.
“Звичайно, USAID. Було багато програм з ними. Зараз вони зупинені. Є від них добрий такий меседж, що щось буде нам допоставлено. А нам це дуже важливо. Той проєкт, який ми з ними втілюємо в життя, він на майбутнє”, – повідомив Терехов в інтерв’ю “TSN.ua”.
Мер Харкова зазначив, що місто активно співпрацює з різними міжнародними організаціями. І пошук партнерів продовжуватимуть.
“Я завжди казав: дивіться, коли кажуть: “Вони ж повинні”. Ніхто нікому не винен. Це була їхня добра воля, що вони нам надавали таку допомогу. Дякуємо. Зараз вони припинили допомогу. Але є міжнародні фонди, які в Європі знаходяться. І ми сьогодні співпрацюємо вже з ними. Заміщуємо щось. Так, неможливо (повністю замінити USAID – Ред.), бо USAID – дуже потужна організація, з величезним кошторисом. І замінити їх дуже непросто, важко. Але зробили, що зробили, будемо виходити з тих умов, які в нас є. Нічого страшного”, – прокоментував Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 18:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що в місті реалізовували масу спільних програм із Агентством США з міжнародного розвитку USAID, і від них є й хороші новини".