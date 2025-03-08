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Франція підтримає Харків: Терехов повідомив подробиці переговорів

Політика 12:20   08.03.2025
Оксана Горун
Франція підтримає Харків: Терехов повідомив подробиці переговорів Фото: Ігор Терехов/Телеграм

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про зустрічі, які провів із головним виконавчим директором Французького агентства з розвитку (AFD) та мером Страсбурга.

 Харківський міський голова зазначив, що Франція вже допомагає Харкову в забезпеченні теплом та водопостачанні. Однак співпрацю планують ще розширити.

“Під час зустрічі обговорили співпрацю над залученням фінансування для відбудови пошкоджених будинків та будівництва соціального житла, що є надзвичайно актуальним для міста. І вже найближчим часом чекаємо делегацію від AFD в місті Харкові. Також у перспективі французькі партнери планують запуск окремої програми підтримки приватного сектору (бізнесу – Ред.)”, – повідомив мер за наслідками зустрічі 7 березня з головним виконавчим директором AFD Ремі Ріу.

Терехов у Франції 2025 рік
Фото: Ігор Терехов/Телеграм

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8 березня Терехов зустрівся з колежанкою – очільницею Страсбурга Жанною Барсегян.

“Я дуже вдячний меру міста Страсбург Жанні Барсегян за конструктивний діалог та її підтримку в подальшій співпраці у сферах освіти та енергонезалежності нашого міста. Крім того, попередньо домовилися організувати для наших дітей відпочинок у Страсбурзі, щоб вони мали можливість хоч деякий час перепочити від постійних обстрілів у безпеці”, – поінформував Харківський міський голова.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 12:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про зустрічі, які провів із головним виконавчим директором Французького агентства з розвитку (AFD) та мером Страсбурга".