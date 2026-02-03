Без тиску на Росію завершення війни не буде – Зеленський після обстрілу

Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти. Вчасне постачання ракет для систем ППО й захист нормального життя – наш пріоритет. Без тиску на Росію завершення цієї війни не буде. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск.