Live

Без тиску на Росію завершення війни не буде – Зеленський після обстрілу

Події 12:38   03.02.2026
Володимир Зеленський
президент України
Без тиску на Росію завершення війни не буде – Зеленський після обстрілу Скриншот

Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти. Вчасне постачання ракет для систем ППО й захист нормального життя – наш пріоритет. Без тиску на Росію завершення цієї війни не буде. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

01.02.2026
Харків як взірець й особисті образи Кличка і Зеленського – Фесенко про регіони
31.01.2026
Шмигаль та Зеленський пояснили, що сталося в енергосистемі України
30.01.2026
Балістична ракета пошкодила склади американської компанії на Харківщині
27.01.2026
Звання «Герой України» присвоїли командиру бригади «Ахіллес» Юрію Федоренку
24.01.2026
Ситуація в енергетиці погіршилась, порівняння Києва з Харковом – огляд фронту


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Без тиску на Росію завершення війни не буде – Зеленський після обстрілу», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 12:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що…".