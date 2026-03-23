Масованого удару можуть сьогодні завдати військові РФ, попередив Зеленський

Суспільство 21:20   23.03.2026
Олена Нагорна
Президент Володимир Зеленський у зверненні ввечері 23 березня попередив про можливий масований удар військових РФ по Україні. Його можуть завдати вже сьогодні.

“І, будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну. Слава Україні!” — наголосив президент.

Відео: Zelenskiy / Official

Як інформувала МГ «Об’єктив», 22 березня президент Володимир Зеленський повідомив про ситуацію на фронті після наради з головнокомандувачем Олександром Сирським. Зеленський відзначив, що росіяни активізували спроби наступів, користуючись сприятливою погодою. Зокрема, на Харківщині такі спроби фіксують у прикордонні. За даними президента, єдиним відчутним результатом для загарбників стало підвищення їхніх втрат.

Читайте також: Ситуація у прикордонні Харківщини: де атакують росіяни, розповіли у ДПСУ

Автор: Олена Нагорна
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 21:20;

