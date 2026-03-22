Війська РФ намагаються просунутися від кордону на Харківщині — Зеленський

Фронт 20:14   22.03.2026
Олена Нагорна
На Харківщині фіксують спроби військових РФ просунутися від кордону – триває знищення підрозділів, які це роблять, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

“За цей тиждень фіксуємо спроби росіян активізувати спроби наступів, користуючись більш сприятливою погодою. Як наслідок, єдиним відчутним результатом для російської армії стало підвищення їхніх втрат, а саме: тільки за ці сім днів уже більш ніж 8 тисяч убитих і важкопоранених російських солдатів”, — повідомив президент.

За його словами, є інформація, що російському командуванню нарешті вдалося розібратися, де на фронті реально знаходяться їхні частини і як це відрізняється від офіційних доповідей, що приходили нагору. Частину російських командирів на рівні бригад уже замінили.

На Донеччині наші позиції за тиждень суттєво не змінилися. На Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини фіксуємо спроби окупанта просунутися від кордону – триває знищення російських підрозділів, які це роблять. На Олександрівському напрямку тривають активні дії наших штурмових і десантних підрозділів – дякую кожному воїну”, – написав президент.

На зустрічі Зеленський, Сирський та Гнатов узгодили низку нових операцій.

Нагадаємо, 22 березня спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що російські війська, ймовірно, готуються до більш значних наступальних дій уже наступними тижнями або навіть днями. Вони активізували перегрупування та підготовку до штурмів на низці напрямків, зокрема на Великобурлуцькому, Куп’янському та Борівському.

Читайте також: СОУ просунулися на Купянщині, а ЗС РФ вдарили по мосту Оскільської ГЕС — ISW

Автор: Олена Нагорна
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2026 в 20:14;

