Сирський: скільки окупантів ще в Куп’янську, ситуація у Вовчанську

Фронт 13:13   06.02.2026
Вікторія Яковенко
Сирський: скільки окупантів ще в Куп’янську, ситуація у Вовчанську Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що наразі відбувається на фронті в Харківській області.

На Північно-Слобожанському напрямку бойові дії тривають у районі Вовчанська, повідомив Сирський під час зустрічі з журналістами, передає видання «Главком».

Зазначається, що противник намагається прорвати оборону, однак, каже головнокомандувач, завдяки грамотно побудованим бойовим порядкам і перебудові системи вогневого ураження суттєвих успіхів не досяг. Ситуація та положення військ залишаються стабільними, ворог зазнає втрат.

На Куп’янському напрямку ситуація без змін, продовжив Сирський. Попри чергові заяви керівництва ЗС РФ про нібито взяття Куп’янська під контроль, реальний стан справ не змінився. У місті залишаються диверсійні групи противника чисельністю 40-50 осіб. СОУ проводять контрдиверсійні заходи, росіяни зазнають постійних втрат.

При цьому, зазначив він, ситуацію ускладнює активне застосування ворогом БпЛА на оптоволоконному управлінні на дистанціях 30 км і більше.

Головнокомандувач заявив, що основні зусилля армія РФ зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках.

Нагадаємо, із «сірої» зони під контроль Сил оборони перейшла вже половина Куп’янська. Відповідні зміни внесли на мапу DeepState 3 лютого. Рештки окупантів оточені в кварталі багатоповерхівок неподалік центра.

Автор: Вікторія Яковенко
