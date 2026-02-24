Сирський особисто нагородив молодшого сержанта із харківської 92-ї ОШБр

Медаль “За сумлінну службу” із рук Головкома ЗСУ отримав Віктор Войтенко, який захищає Україну з 2022 року. Нині – у складі 92-ї ОШБр.

Фото нагородження опублікувала пресслужба Харківського обласного ТЦК та СП.

“За сумлінну службу, стійкість, вірність бойовому братерству та відданість захисту України, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський особисто вручив захиснику із Харківщини медаль, – прокоментували в повідомленні. – Молодший сержант Войтенко Віктор доєднався до війська у 2022 році. Захищає Україну у складі 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка”.

92-га ОШБр (у 2022-му – ще ОМБр) захищала Харківську область з перших хвилин російського повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про події, що відбувалися протягом кількох днів до вторгнення та 24 лютого 2022 року розповідали Герой України, колишній командир 92-го ОМБр Павло Федосенко та командир батальйону 92 ОМБр із позивним “Філософ”.

Відео: 92 ОМБр

Так, уже о 19:00 23 лютого 2022 року колона російської техніки — близько 100 одиниць — стояла за 500 метрів від пропускного пункту на кордоні з Харківщиною. “Філософ” вирішив вивести свій батальйон на бойові позиції. До першої години ночі захисники України вже зосередилися в районах і налаштували зв’язок.

“Коли поверталися назад, мені водій каже: дивись, сигнальна ракета. Це було 4 години 58 хвилин 24 лютого. Спочатку була зелена сигнальна ракета, після чого пішли залпи РСЗВ. Тобто ми їхали посередині й бачили – переді мною – як Харків горить просто. Це частини ППО, якісь нафтобази, по чугуївській військовій частині, тоді прилетіло – по авіамістечку. Це була така суцільна заграва”, – згадував командир.

Про те, що відбувається, військові доповіли командуванню та отримали команду “Всім до бою”.

“Ми їх зустріли. Яскраво зустріли. Їм сподобалося. Вони залишилися не НА Україні, а В Україні назавжди”.