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Зеленський на Харківщині зустрівся із захисниками Липців та Вовчанська (відео)

Репортаж 17:51   04.08.2025
Олена Нагорна
Зеленський на Харківщині зустрівся із захисниками Липців та Вовчанська (відео) Фото: Відео: Zelenskiy / Official / Telegram

У ході візиту на Харківщину президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, які захищають Україну на Вовчанському напрямку, а також з військовими 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка, що тримають фронт у районі Липців.

“Сьогодні – Харків, Харківщина, дуже сильні наші люди. Спочатку – бойові бригади. Вовчанський напрямок, 57-ма бригада. Далі – позиції 92-ї окремої штурмової бригади. Дуже ефективні бригади, – відзначив президент у вечірньому зверненні. – Дякую вам, воїни, за кожного знищеного окупанта. Відзначив хлопців державними нагородами. В обох бригадах дуже відверто поговорили. І про те, як уже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема про пряме фінансування для бригад – передусім фінансування на дрони. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само самостійно – за своїми потребами, за своїм вибором – купувати також пікапи, інші необхідні засоби. Завтра збираю Ставку. Обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових”.

Відео: Zelenskiy / Official / Telegram

У командно-спостережному пункті 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї ОМПБр та в пункті управління 57-ї ОМПБр Зеленський заслухав доповіді командирів, повідомляють на сайті президента України. Командувач ОТУ «Харків» Михайло Солімчук, командир бригади Євген Солодаєв і командир батальйону Сергій Супрун доповіли про оборону Вовчанська, бої за агрегатний завод та інші позиції, динаміку боїв за останній час, а також про участь у війні проти України найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки.

Відео: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленський також зустрівся із воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка.

“Бійці тримають непросту ділянку фронту – Липці. Поспілкувався з командирами. Оборона на ділянці відповідальності, підготовка воїнів, їхній моральний стан, забезпечення потреб підрозділів у фокусі уваги. Обговорили позитивні відгуки про електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки. Всі проговорені питання будемо опрацьовувати та вирішувати”, – прокоментував цей візит президент. 

Відео: Zelenskiy / Official / Telegram

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 серпня приїжджав у Харків. Він побував в одній із міських медустанов, де українські військові проходять лікування та реабілітацію після поранень.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 17:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час візиту до Харківської області президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 92-ї окремої штурмової бригади.".