Зеленский на Харьковщине встречался с защитниками Липцев и Волчанска (видео)
В ходе визита в Харьковскую область президент Владимир Зеленский встретился с воинами 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, которые защищают Украину на Волчанском направлении, а также с военными 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко, которые держат фронт в районе Липцев.
«Сегодня – Харьков, Харьковщина, очень сильные наши люди. Сначала – боевые бригады. Волчанское направление, 57-я бригада. Далее – позиции 92-й отдельной штурмовой бригады. Очень эффективные бригады. Спасибо вам, воины, за каждого уничтоженного оккупанта, — прокомментировал Зеленский свой день в вечернем обращении. — Наградил ребят государственными наградами. В обеих бригадах очень откровенно поговорили. И о том, как уже работают важные решения, которые были приняты, в частности о прямом финансировании для бригад – прежде всего финансирование на дроны. Очень важно сейчас дать больше возможностей бригадам так же самостоятельно – по своим потребностям, по своему выбору – покупать также пикапы, другие необходимые средства. Завтра созываю Ставку. Обсудим там все, что сегодня услышали от наших военных».
Видео: Zelenskiy / Official / Telegram
В командно-наблюдательном пункте 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й ОМПБр и в пункте управления 57-й ОМПБр Зеленский заслушал доклады командиров, сообщается на сайте президента Украины. Командующий ОТГ «Харьков» Михаил Солимчук, командир бригады Евгений Солодаев и командир батальона Сергей Супрун доложили об обороне Волчанска, боях за агрегатный завод и другие позиции, динамике боев за последнее время, а также об участии в войне против Украины наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.
Видео: Zelenskiy / Official / Telegram
Зеленский также встретился с воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко.
«Бойцы удерживают сложный участок фронта – Липцы. Пообщался с командирами. Оборона на участке ответственности, подготовка воинов, их моральное состояние, обеспечение потребностей подразделений в фокусе внимания. Обсудили положительные отзывы об электронной системе начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники. Все обсужденные вопросы будем прорабатывать и решать», – прокомментировал этот визит президент.
Видео: Zelenskiy / Official / Telegram
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4 августа приезжал в Харьков. Он побывал в одном из городских медучреждений, где украинские военные проходят лечение и реабилитацию после ранений.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 17:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ходе визита в Харьковскую область президент Владимир Зеленский встретился с воинами 57-й отдельной мотопехотной бригады и 92-й отдельной штурмовой бригады.".