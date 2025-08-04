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Зеленский в Харькове посетил раненых воинов (видео)

Политика 16:25   04.08.2025
Виктория Яковенко
Зеленский в Харькове посетил раненых воинов (видео) Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков. Об этом стало известно из его Telegram-канала.

Он побывал в одном из городских медучреждений, где украинские военные проходят лечение и реабилитацию после ранений.

«Пообщался с защитниками, которые обороняли Украину на разных направлениях: Покровском, Волчанском, Купянском. Наградил их государственными наградами. Спасибо за службу и защиту нашей страны. Гордимся, что у нас такие сильные воины», — написал президент.

Он отметил защитников орденами «За мужество» ІІІ степени и медалью «За военную службу Украине», пишут в Офисе президента Украины.

Зеленский также отметил и медиков.

«Спасибо за службу. Спасибо за то, что здесь, в Харьковской области, восстанавливаете наших ребят, девушек. Только что видели их, и первое, что говорят: «Очень благодарны врачам», — сказал президент.

Видео: Владимир Зеленский

Кроме того, Зеленский проверил работу мобильного полевого госпиталя.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 16:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков. Об этом стало известно из его Telegram-канала.".