Рада готовится голосовать за законопроект Зеленского про НАБУ и САП
Народные депутаты Украины 31 июля собрались на заседание, чтобы исправить содеянное на прошедшей неделе, а именно — вернуть независимость САП и НАБУ.
Верховная Рада готовится проголосовать за президентский законопроект, который должен вернуть независимость антикоррупционным органам. Документ №13533 называется «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры». Как сообщают нардепы из зала, его уже включили в повестку дня.
«За» включение проголосовали 319 народных депутатов. А всего в зале их собралось 343. Таким образом опасения, что из-за «сезона отпусков» народные избранники просто не явятся в зал в необходимом количестве, уже не оправдались.
Информация будет дополняться.
Читайте также: Как «протягивали» правки против НАБУ и САП – соавтор законопроекта Бакумов рассказал МГ «Объектив»
Напомним, Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору».
Большинство народных депутатов — мажоритарщиков из Харьковской области голосовали «за».
К вечеру в Украине начались протестные акции: наиболее массовые — в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Но и в Харькове группа граждан вышла с плакатами против закона к стенам мэрии. Несмотря на это ближе к полуночи 22 июля Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Вскоре его опубликовали и в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины». Таким образом, он официально вступил в силу 23 июля.
На следующий день протесты продолжились и стали более массовыми. А 24 июля Зеленский заявил, что согласовал законопроект о независимости САП и НАБУ.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Рада готовится голосовать за законопроект Зеленского про НАБУ и САП»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 12:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Народные депутаты Украины 31 июля собрались на заседание, чтобы исправить содеянное на прошедшей неделе, а именно — вернуть независимость САП и НАБУ".