Рада готовится голосовать за законопроект Зеленского про НАБУ и САП

Народные депутаты Украины 31 июля собрались на заседание, чтобы исправить содеянное на прошедшей неделе, а именно — вернуть независимость САП и НАБУ.

Верховная Рада готовится проголосовать за президентский законопроект, который должен вернуть независимость антикоррупционным органам. Документ №13533 называется «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры». Как сообщают нардепы из зала, его уже включили в повестку дня.

«За» включение проголосовали 319 народных депутатов. А всего в зале их собралось 343. Таким образом опасения, что из-за «сезона отпусков» народные избранники просто не явятся в зал в необходимом количестве, уже не оправдались.

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Напомним, Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору».

Большинство народных депутатов — мажоритарщиков из Харьковской области голосовали «за».

К вечеру в Украине начались протестные акции: наиболее массовые — в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Но и в Харькове группа граждан вышла с плакатами против закона к стенам мэрии. Несмотря на это ближе к полуночи 22 июля Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Вскоре его опубликовали и в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины». Таким образом, он официально вступил в силу 23 июля.

На следующий день протесты продолжились и стали более массовыми. А 24 июля Зеленский заявил, что согласовал законопроект о независимости САП и НАБУ.