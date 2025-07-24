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Как «протягивали» правки против НАБУ и САП – соавтор законопроекта Бакумов

Интервью 20:50   24.07.2025
Оксана Якушко
Как «протягивали» правки против НАБУ и САП – соавтор законопроекта Бакумов Фото: Александр Бакумов / Телеграм

Как законопроект 12414 правками превратили в закон «против НАБУ и САП», о чем он вообще должен быть и почему «за» не голосовал один из соавторов исходного текста – нардеп из Харькова Александр Бакумов, он рассказал в эксклюзивном интервью МГ «Объектив».

— Когда вы работали над законопроектом №12414, ожидали ли вообще, что в него могут попасть такие поправки?

– Я не ожидал. Этот законопроект подготовили нардепы Максим Павлюк, Вячеслав Медяник, Сергей Минько и я в тесной координации с Министерством внутренних дел Украины. В частности, он упрощал порядок подачи заявления и открытие уголовного производства родственниками пропавших без вести. Чтобы эти люди не ездили в прифронтовые регионы, в прифронтовые громады Харькова, Краматорска, других городов Украины, чтобы подать заявления или осуществить другие процессуальные уголовные мероприятия. Мы говорим о допросе, предоставлении определенной информации о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах, во время боевых действий. Идея законопроекта была светла, чтобы поддержать родственников без вести пропавших.

И никак этот законопроект не касался тех вопросов, которые в него добавили уже во время второго чтения и которые поддержал парламент. И я как один из авторов законопроекта точно не мог себе представить, что поставлю подпись под таким законопроектом…

– Как вы знали об этих поправках, вас кто-то предупреждал, что их будут вносить в законопроект?

— Я не смотрю по каждому законопроекту ежедневно актуальную таблицу, потому что Верховная Рада работает в быстром режиме. И принимает множество проектов законов в первом чтении. Когда закон принят в первом чтении, открывается период для подачи правок ко второму чтению. Я прорабатываю таблицы законопроектов, которые расписаны на меня, готовлю соответствующие законопроекты и выношу их на рассмотрение подкомитета, а затем рассмотрение непосредственно комитета.

– То есть вы не знали, что там внесли какие-то правки до того момента, пока он не пошел на комитет?

– Я никогда не позволял себе пропустить работу Верховной Рады, ни пленарного заседания, ни комитета. Никогда. Однажды пропустил «пленарку», потому что у меня был ковид. В любых обстоятельствах я иду на работу и работаю. Это база. Я просто не знал о заседании комитета. Парадоксально, но меня не проинформировали о заседании моего комитета. Я подключился онлайн, увидел, что в зале много людей. Не понимая, что происходит, подумал, что в чем ошибся, что-то не прочитал. Ну, а потом я понял, что, наверное, так нужно было. Наверное, так было нужно, чтобы автор законопроекта и я, председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности, так или иначе косвенно связанный с процессуальным порядком осуществления уголовного досудебного расследования, не смог участвовать в обсуждении этого вопроса. То есть меня этого права лишили.

– Я не ошибаюсь: вы узнали это фактически постфактум?

— Я в 9 часов утра узнал, что в 8:30 состоялось заседание комитета и трети народных депутатов, чего не было никогда за время 9-го созыва, на котором не было председателя комитета, находящегося в командировке, где отсутствовал первый заместитель председателя правоохранительного комитета Андрей Осадчук. На котором депутаты избрали себе председательствующего и проработали законопроект, и поддержали таблицу ко второму чтению и законопроект в целом, который затем был поставлен на рассмотрение в Верховной Раде.

— Какая запутанная схема, чтобы принять такой позорный закон? Остальные авторы законопроекта были солидарны с вами?

– Насколько мне известно, нет. Часть поддерживала законопроект. Я воздержался, один из авторов не принял участие в голосовании, возможно его не было, возможно, какие-то другие обстоятельства.

— Авторы законопроекта, вы обсуждали между собой, как его фактически осквернили?

– У меня не было времени с ними обсуждать решение комитета, потому что это произошло за полдня.

– Какие политические последствия вы видите от принятия Радой и подписания президентом этого закона?

— Сложные. Я приветствую решение президента, что по его инициативе будет внесен новый законопроект, сбалансирующий полномочия, статус, функции, гарантии органов правопорядка, в том числе НАБУ и САП. Я обязательно поучаствую в пленарном заседании Верховной Рады, когда бы оно не состоялось. И действительно, это тот шаг, который позволит исправить ситуацию. Однако я считаю, что украинский парламент поспешил. Он не должен этого делать.

– Ну, украинский парламент поспешил, а президент не поспешил?

— Я не могу давать оценку президенту Украины, потому что у него есть советники, соответствующий Офис, который обеспечивает деятельность главы государства, дает ему консультации по вопросу, аналитику.

— Видели ли вы на следующий день, после принятия законопроекта и подписи президента, реакцию американских и европейских СМИ?

— Возможно, я не видел весь пул информации, однако мне достаточно было увидеть те источники, чтобы понять, что это была ошибка. И понять, что я выбрал довольно взвешенную и правильную позицию.

Напомним, Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору».

Большинство народных депутатов — мажоритарщиков из Харьковской области голосовали «за».

К вечеру в Украине начались протестные акции: наиболее массовые — в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Но и в Харькове группа граждан вышла с плакатами против закона к стенам мэрии.

Несмотря на это ближе к полуночи 22 июля Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Вскоре его опубликовали и в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины». Таким образом, он официально вступил в силу 23 июля.

Читайте также: Зеленский заявил, что согласовал законопроект о независимости САП и НАБУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 20:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как законопроект 12414 правками превратили в закон «против НАБУ и САП» и почему «за» не голосовал один из соавторов, нардеп из Харькова Александр Бакумов, в интервью МГ «Объектив».".