Зеленский подписал законопроект №12414: на сайте ВР это признали не сразу
Информация «Возвращено с подписью от Президента Украины» в карточке скандального законопроекта №12414 появилась на сайте Верховной Рады, затем исчезла и вновь появилась.
По состоянию на 23:34 22 июля законопроект «против НАБУ» стабилизировался в состоянии подписанного президентом Владимиром Зеленским — то есть такого, который получил статус закона.
Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору».
Большинство народных депутатов — мажоритарщиков из Харьковской области голосовали «за».
К вечеру в Украине начались протестные акции: наиболее массовые — в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Но и в Харькове группа граждан вышла с плакатами против закона к стенам мэрии.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Зеленский подписал законопроект №12414: на сайте ВР это признали не сразу»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 23:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация «Возвращено с подписью от Президента Украины» в карточке скандального законопроекта №12414 появилась на сайте Верховной Рады, затем исчезла и вновь появилась".