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Зеленский подписал законопроект №12414: на сайте ВР это признали не сразу

Политика 23:34   22.07.2025
Оксана Горун
Зеленский подписал законопроект №12414: на сайте ВР это признали не сразу Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Информация «Возвращено с подписью от Президента Украины» в карточке скандального законопроекта №12414 появилась на сайте Верховной Рады, затем исчезла и вновь появилась.

По состоянию на 23:34 22 июля законопроект «против НАБУ» стабилизировался в состоянии подписанного президентом Владимиром Зеленским — то есть такого, который получил статус закона.

Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору».

Большинство народных депутатов — мажоритарщиков из Харьковской области голосовали «за».

К вечеру в Украине начались протестные акции: наиболее массовые — в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Но и в Харькове группа граждан вышла с плакатами против закона к стенам мэрии.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 23:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация «Возвращено с подписью от Президента Украины» в карточке скандального законопроекта №12414 появилась на сайте Верховной Рады, затем исчезла и вновь появилась".